Премьер Индии прибыл на Украину для переговоров с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Визит Моди на Украину продлится один день. Индийский премьер встретится с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

«На переговорах с руководством Украины премьер Моди будет обсуждать, в том числе, и перспективы разрешения украинского конфликта. Вопрос, которым сейчас задаются многие: сможет ли лидер Индии приблизить начало мирного диалога между сторонами этого конфликта», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля Нарендра Моди посетил Россию, где провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых заявил, что его страна готова оказывать любое содействие в вопросе установления мира на Украине. Президент РФ вручил премьеру Индии орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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