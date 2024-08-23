российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 августа 2024, 11:31 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Премьер Индии прибыл на Украину для переговоров с Зеленским

Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Визит Моди на Украину продлится один день. Индийский премьер встретится с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

«На переговорах с руководством Украины премьер Моди будет обсуждать, в том числе, и перспективы разрешения украинского конфликта. Вопрос, которым сейчас задаются многие: сможет ли лидер Индии приблизить начало мирного диалога между сторонами этого конфликта», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля Нарендра Моди посетил Россию, где провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых заявил, что его страна готова оказывать любое содействие в вопросе установления мира на Украине. Президент РФ вручил премьеру Индии орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Антонов назвал невозможным создание ВСУ буферной зоны в России / «Это должно быть прекращено»: глава МАГАТЭ после Курской АЭС отправится в Киев / На пароме, который атаковали ВСУ, находилось 30 цистерн с топливом / ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ» / Губернатор Брянской области доложил Путину о попытке прорыва украинских диверсантов / Путин сообщил о ночной попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС / Армия России освободила ещё один населенный пункт в ДНР / Киев начал принудительную эвакуацию населения из подконтрольных территорий ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Украина,