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Пятница, 14 марта 2025, 13:14 мск

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Российская армия вернула контроль над Гончаровкой в Курской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают разгром ВСУ на территории Курской области. В минувшие сутки бойцы ВС РФ вернули контроль над селом Гончаровка. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российская армия отбила одну контратаку противника и нанесла поражение формированиям пять бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина.

Тем временем, авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Рубаншина, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За сутки потери киевского режима на данном направлении составили более 260 боевиков, уничтожены пять БТР, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также три пункта управления БпЛА.

«Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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