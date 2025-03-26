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Среда, 26 марта 2025, 16:25 мск

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ВС РФ поразили цеха производства и пункты управления дронами ВСУ

Российские войска в течение суток поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины, предприятие по ремонту военной техники, цеха производства и пунктам управления БПЛА. Кроме того, как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции, ударам подверглись склады боеприпасов ВСУ, а также скопления личного состава и техники противника в 143-х районах.

Вместе с тем, российскими силами ПВО в зоне спецоперации сбиты две управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS производства США, а также 58 беспилотников самолетного типа.

По информации Минобороны, российские силы занимают выгодные позиции и продолжают продвигаться вперед на основных направлениях СВО. За сутки ВСУ потеряли на всех фронтах спецоперации до 1310 боевиков.

Самые ощутимые потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр» в ДНР, подразделения которой улучшили тактическое положение и нанесли поражение десяти бригадам и полкам ВСУ и нацгвардии. Российские бойцы атаковали противника в районах населенных пунктов Миролюбовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Успеновка, Удачное, Гродовка, Алексеевка, Надеждинка и Новоалександровка.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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