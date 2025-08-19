Россия во вторник, 19 августа, передала Украине еще 1 тыс. тел погибших всушников и получила от Киева 19 погибших военнослужащих. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

«По Стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали – 19», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле в ходе второго раунда российско-украинских переговоров 2 июня, Москва взяла на себя обязательства передать Киеву более 6 тысяч тел погибших всушкников. Позже Россия заявила о готовности отдать еще более 2 тысяч тел.

23 июля Мединский по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле сообщил, что Россия передала Украине более 7 тысяч тел, получив лишь некоторое количество в ответ. Он заявил о готовности Москвы передать еще 3 тыс. тел, отметив, что сроки пока не оговорены, украинской стороне нужно подготовиться.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

