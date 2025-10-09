российское информационное агентство 18+

Четверг, 9 октября 2025, 19:18 мск

Глава МАГАТЭ сообщил о начале восстановления внешнего энергоснабжения на ЗАЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции начался процесс восстановления внешних линий энергоснабжения, которые были разрушены после ударов вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Начался процесс, направленный на восстановление внешнего электроснабжения. Это произошло после многочисленных контактов с обеими сторонами в последние недели, направленных на решение проблемы», – цитирует сайт МАГАТЭ слова Гросси.

По словам главы агентства, достигнута договоренность о соблюдении мер безопасности при проведении ремонтных работ.

С 23 сентября ЗАЭС отключена от внешних источников из-за атак ВСУ, тогда прекратилось снабжение по высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Резервная линия ЗАЭС «Ферросплавная -1» была отключена 7 мая.

Пресс-служба ЗАЭС сообщала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, радиационная обстановка в норме.

Вена, Анастасия Смирнова

