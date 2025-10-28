Минобороны сообщило об успехах армии РФ в Красноармейске и под Купянском

Российские военные полностью зачистили микрорайон Троянда в городе Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике от подразделений ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции

По информации ведомства, в настоящее время подразделения 2-й армии Вооруженных сил России продолжают уничтожение украинских войск в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала. Напомним, в Минобороны РФ накануне сообщали, что штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске.

Вместе с тем штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии продвигаются в восточной части соседнего населенного пункта – города Димитров. Отмечается, что бойцы ВС РФ поразили и выдавили подразделения противника с удерживаемых позиций в районе шахты 5/6.

В то же время российские военные пресекли попытку ВСУ провести контратаку на бронетехнике со стороны села Гришино в ДНР для деблокирования окруженной украинской группировки в Красноармейске. «Сорваны три попытки украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном направлении. Уничтожены более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщили в военном ведомстве.

В районе города Купянск Харьковской области, по данным Минобороны, подразделения 6-й армии сжимают кольцо окружения группировки ВСУ. В населенном пункте Петропавловка к востоку от Купянска российские военные зачистили от украинских боевиков 40 зданий, добавили в ведомстве. Кроме того, уничтожена группа военнослужащих украинской нацгвардии, пытавшихся переправиться на шести лодках на правый берег реки Оскол.

Минобороны сообщило также о предотвращении двух попыток деблокирования окруженной группировки противника со стороны населенного пункта Нечволодовка к западу от Купянска. Всего в этом районе уничтожено до 50 украинских боевиков, боевая бронированная машина «Казак» и четыре пикапа.

Также сообщается, что в течение суток ВС России поразили обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, военный аэродром, железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ. Кроме того, под удары попали цеха производства, местам хранения и запуска беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ в 158 районах.

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 124 вражеских беспилотника самолетного типа.

