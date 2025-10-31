Признали катастрофу ВСУ: Минобороны объяснило запрет Киева на доступ СМИ в «котлы»

Власти Украины запретили доступ представителям украинских и зарубежных СМИ к блокированным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове Донецкой народной республики и Купянске Харьковской области, потому что хотят скрыть реальное положение украинских военных на фронте. Об этом заявили в Минобороны России.

«Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в «котлах» украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске», – сказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Своим заявлением украинский МИД, отметил генерал, «подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из «котлов» журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским «коридорам безопасности», уже не осталось».

По словам Конашенкова, сейчас верхушка киевского режима пытается сохранить благоприятные условия для получения от западных спонсоров финансирования на войну с Россией и хищения этих средств.

«Запрет на въезд в эти «котлы» по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины», – подчеркнул представитель Минобороны.

Накануне российское военное ведомство получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных и украинских журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Как пояснили в Минобороны, это станет возможным при обращении прессы к украинскому командованию. «Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах», – сообщили в Минобороны.

В ответ на предложение Москвы представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев будет расценивать поездки иностранных журналистов в районы Купянска и Красноармейска, где блокированы ВСУ, как нарушение украинского законодательства. Он призвал журналистов не посещать территории, которые находятся под контролем ВС России.

