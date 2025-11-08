ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска

Вооруженные формирования Украины лишились возможности выйти из Красноармейска, где попали в окружение российских войск. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ВС РФ перекрыли последние пути выхода из города. «Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», – сказал он.

По данным Министерства обороны России, Красноармейске российские войска продолжают уничтожение формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. За сутки освобождены 39 зданий.

При этом были отражены 14 атак противника из района населенного пункта Гришино, откуда ВСУ пытались деблокировать окруженные формирования ВСУ. Также сорвана попытка боевиков вырваться из кольца окружения в северном направлении.

Донецк, Анастасия Смирнова

