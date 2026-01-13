российское информационное агентство 18+

Вторник, 13 января 2026, 20:37 мск

Украинские СМИ: в Киеве наступил почти полный блэкаут

В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Как сообщает местная пресса, в столице Украины наступил почти полный блэкаут после российских ударов.

Согласно публикациям, в настоящее время у всех подгрупп сейчас света либо нет, либо частично нет. При этом заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что пока нет никаких прогнозов относительно восстановления энергоснабжения.

«Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов мы не можем давать», – приводят его слова украинские СМИ.

В ночь на 13 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. На Украине сообщали о перебоях с электроснабжением в Киеве, а также Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Киев, Анастасия Смирнова

