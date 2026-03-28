Суббота, 28 марта 2026, 12:56 мск

Зеленский выпрашивает у Запада ядерное оружие и членство в НАТО

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны Запада должны включать предоставление Киеву ядерного оружия. По его словам, это решение позволит не проиграть в войне против России.

«Все говорят, что Украина не выиграет в этой войне, потому что РФ – ядерное государство. Так скажите мне, как вы думаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну, тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие». Но пока никто вопрос не поднимал», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Ранее Зеленский отклонил выдвинутое Вашингтоном условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной гарантий безопасности от США.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

