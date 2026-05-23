российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ

Фото Минобороны РФ

Армия России улучила тактическое положение и продвинулась вглубь обороны вооруженных формирований киевского режима в Донецкой народной республики, а также Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Как сообщает в сводке Министерство обороны РФ, общие потери противника на фронтах СВО превысили 1200 военнослужащих.

Самый значительный урон нанесен ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», которые заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Шевченко, Доброполье, Белозерское, Сергеевка, Райское в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Серьезный урон ВСУ нанесен также в зоне ответственности российской группировки войск «Восток», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Маломихайловка, Просяная, Заречное, Покровское в Днепропетровской области, а также Ровное, Любицкое, Зеленая Диброва и Воскресенка в Запорожской области.

В Минобороны РФ также сообщило об уничтожении 800 украинских беспилотников, а также нанесении ударов по военному предприятию и объектам энергетики на Украине.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ нанесли удары по военному предприятию и объектам энергетики на Украине / Силы ПВО сбили 800 беспилотников в зоне СВО / Число жертв при ударе ВСУ по общежитию в ЛНР возросло до 10, пострадавших – до 48 / Собинин сообщил о ликвидации двух беспилотников ВСУ на подлете к Москве / Беспилотники ВСУ ударили по промпредприятию в Пермской крае / За вечер пятницы и ночь субботы над Россией сбили 348 украинских беспилотников / В Норвегии признали недостаток контроля при расходах на военную помощь Украине / Армия России нанесла массированный удар по ВПК и военной инфраструктуре Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,