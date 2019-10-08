Осада Белого дома, первый «черный вторник», день рождения ваучера и «МММ»: роковой октябрь 90-х

Октябрь в истории России всегда играл значимую роль, а в 1990-е годы тем более – в тот период потрясений второй месяц осени стал знаковым и во многом определяющим для страны. События были впечатляющими: конституционный кризис с осадой Белого дома и вооруженной победой «демократии», Нобелевская премия мира за заслуги перед Западом, громкое «дело Mabetex» и начало экстрасенсорного телелечения, день рождения «МММ» и первый «черный вторник»... Об этом – в материале РИА «Новый День» в рамках спецпроекта «Назад в 90-е».

Нобелевская премия Горбачеву и экстрасенсорный «расцвет»

5 октября 1989 года Верховный Совет Азербайджанской ССР провозгласил государственный суверенитет республики. Народный фронт Латвии объявил о своём намерении добиваться выхода Латвийской ССР из состава СССР и создания независимого государства.

9 октября 1989 года в СССР признали право трудящихся на забастовку. В тот же день психотерапевт Анатолий Кашпировский начал выступать на телевидении.

28 октября 1989 года украинский язык объявлен государственным в Украинской ССР

15 октября 1990 года президенту СССР Михаилу Горбачёву присуждена Нобелевская премия мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

25 октября 1990 года вышел первый выпуск программы телекомпании ВИD «Поле чудес» – российского аналога американской программы «Wheel of Fortune» («Колесо фортуны»).

28 октября 1990 года состоялись выборы в Верховный Совет Грузинской ССР, где победу одержали партии, выступавшие под лозунгами независимости республики и введения рыночной экономики.

1 октября 1992 года в результате аварии в литейном заводе города Витебска 20 рабочих заражаются радиоактивными веществами.

День, рождения «МММ», начало распродажи России и конституционный кризис

1 октября 1992 года в России началась выдача приватизационных чеков – ваучеров, после чего началась распродажа страны. Номинальная стоимость «ценных бумаг» оценивалась в 10 тысяч рублей. Впоследствии одного из авторов этой реформы Анатолия Чубайса нередко обвиняли в сознательном завышении оценки такой стоимости, вспоминая его заявление о том, что на ваучер можно будет приобрести два автомобиля «Волга». К концу 1993 года его рыночная цена была эквивалентна 3-4 бутылкам водки. Сегодня большинство экспертов сходится во мнении, что приватизация 1990-х годов в России была нужна политической элите для собственного обогащения и создания олигархической прослойки, которая должна была обслуживать чиновников.

15 октября 1992 года серийный убийца Андрей Чикатило признан виновным в 53 убийствах и приговорен к смертной казни.

20 октября 1992 года в Москве зарегистрировано АООТ «МММ». Эта крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди рухнула 4 августа 1994 года. После резкого обесценивания бумаг «МММ» 50 человек покончили жизнь самоубийством. Следствие признало потерпевшими более 10 тысяч человек, однако, по некоторым оценкам, пострадало около 10 млн россиян.

1 октября 1993 года в России официально прописка заменена на регистрацию по месту жительства, но фактически для россиян тогда ничего не изменилось – органы власти требовали от граждан прописку, как и во многих случаях это происходит даже сейчас.

3 октября 1993 года в России началась активная фаза конституционного кризиса, который практически стал неизбежен после подписания президентом Борисом Ельциным 21 сентября 1993 года Указа №1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ», по которому распускался Верховный Совет РФ. Президиум Верховного Совета, сославшись на статью 121.6 Конституции, объявил указ Ельцина конституционным переворотом, Конституционный суд признал его основой для отстранения президента от должности. ВС принял постановление о прекращении президентских полномочий Ельцина и временной передачи их вице-президенту Александру Руцкому, который затем принял присягу и заявил об отмене указа №1400.

3 октября сторонники Верховного Совета захватили здание мэрии на Новом Арбате, гостиницу «Мир», здания ИТАР-ТАСС, Краснопресненского УВД, блокировали Министерство обороны, пытались штурмовать телецентр «Останкино».

Вечером Егор Гайдар, назначенный и.о. министра экономики, призвал сторонников Ельцина собраться у здания мэрии на Тверской, чтобы формировать отряды ополчения. Cотни тысяч москвичей вышли на митинг против президента. С заявлениями против путча по телевидению выступали известные деятели культуры.

4 октября 1993 года в 5 часов утра Ельцин подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в городе Москве». В столицу были введены десантные части. Шесть танков произвели несколько выстрелов по верхним этажам Белого дома. Всего было выпущено 12 снарядов. В 16 часов после проникновения в здание сотрудников спецподразделения «Альфа» сопротивление было сломлено. В Белом доме было изъято 643 единицы огнестрельного оружия и 308 взрывных устройств. Организаторы путча были арестованы. В результате вооруженных столкновений с 21 сентября по 4 октября погибли от 141 до 160 человек.

5 октября 1993 года газета «Известия» опубликовала «Письмо сорока двух», в котором представители интеллигенции поддержали Ельцина в подавлении октябрьского путча. «…фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну…», – говорится в тексте письма, которое подписали, в том числе, такие известные деятели науки и культуры, как Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин и Булат Окуджава. Авторы обращения призывали запретить коммунистические и националистические партии и объединения и закрыть их газеты. Письмо вызвало еще больший раскол в обществе.

Визит Елизаветы II и «черный вторник»

6 октября 1994 года Москве на Осеннем бульваре в присутствии мэра города Юрия Лужкова открылся первый супермаркет.

11 октября 1994 года – «черный вторник» – резкое падение курса рубля по отношению к доллару. За один день на Московской межбанковской валютной бирже курс доллара подорожал с 2833 до 3926 рублей. В докладе комиссии по расследованию причин резкой дестабилизации финансового рынка говорилось, что основной причиной обвала является «раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти». В результате «чёрного вторника» были отправлены в отставку председатель ЦБ Виктор Геращенко и и. о. министра финансов Сергей Дубинин.

11 октября 1994 года ЦБ предоставил свободу рынку в поиске равновесного курса и прекратил долларовые интервенции.

17-20 октября 1994 года – состоялся первый визит королевы Елизаветы II в Россию. Это был первый приезд главы британского королевского дома за всю историю двусторонних отношений с 1553 года.

11 октября 1996 года создана Временная чрезвычайная комиссия (ВЧК) по налоговой и бюджетной дисциплине – налоговые поступления увеличились на 46%. Однако деятельность ВЧК вызвала жесткое сопротивление многих политиков, сопровождалась шумными скандалами, нередко ее решения отменялись.

6 октября 1997 года Анатолий Чубайс добился 25-летней отсрочки по выплате Россией 32 млрд долларов долга Лондонскому клубу.

28 октября 1997 года акции ведущих российских компаний подешевели на 24-26%, котировки 10-летних российских еврооблигаций упали до 78% номинала. Появились первые отказы компаний и банков от выполнения обязательств по сделкам. Торги на Московской центральной фондовой бирже были остановлены.

8 октября 1998 года образован Центр специального назначения Федеральной Службы Безопасности РФ (ЦСН ФСБ РФ)

В этот же день по указанию Генерального прокурора РФ Юрия Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля. Началось расследование так называемого «дела Mabetex». В декабре 2000 года оно было прекращено «за отсутствием состава преступления. Примечательно, что 8 ноября 2005 года стало известно об ордерах на арест восьми граждан России, в том числе экс-руководителя компании «Росвооружения» Евгения Ананьева, а также родственников экс-главы Государственного таможенного комитета РФ Анатолия Круглова. Следствие полагало, что в совокупности подозреваемые отмыли $62,52 млн, полученных в виде взяток за контракты на реконструкцию Московского Кремля.

Москва, Мария Вяткина

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