Сербские футбольные болельщики организовали масштабную акцию в поддержку мира и против войн, развязанных США, в том числе, в Югославии. Накануне в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и шотландским «Глазго Рейнджерс» на стадионе в Белграде спели строчки из песни Джона Леннона Give Peace a Chance: «Все, что мы хотим сказать, – дайте миру шанс» (All we are saying is give peace a chance).

При этом на трибунах развернули несколько баннеров, на которых были перечислены все военные конфликты, которые США развязали после Второй мировой войны, передает «Балканист.ру».

Акция сербских болельщиков

Сербская команда выиграла матч со счетом 2:1, но шотландские футболисты прошли в следующий раунд благодаря победе на своём поле в Глазго (3:0).

Стоит отметить, что накануне в Сербии вспоминали жертв погромов и этнической чистки на территории Косово и Метохии, которые были проведены албанскими экстремистами в отношении сербского населения с молчаливого одобрения международного сообщества. За три дня в 2004 году были этнически зачищены девять городов: 19 человек погибли от рук албанских экстремистов, 4 012 сербов были изгнаны из своих жилищ, было уничтожено 935 сербских зданий, среди которых есть больницы и школы. Во время погромов были сожжены 35 монастырей и храмов, в том числе объект культурного наследия ЮНЕСКО – церковь Богородицы Левишкой.

Как отмечал директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, эта дата стала несмываемым пятном позора для всего мира. При этом он подчеркнул, что за 18 лет никто не понес наказание за эти и другие преступления против сербского народа, которые совершались с санкции, в том числе США.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

