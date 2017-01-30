Кадровый вопрос: чахлая южноуральская «дубрава» / Авторская колонка Элеоноры Шниперсон

Публикации за 30.01.17

Собственно, спич о нынешних южноуральских чиновниках хотелось написать давно.

Но последние недели, наполненные дикими высказываниями и поручениями «главного по тарелочкам» и неадекватными реакциями его подчиненных послужили этаким катализатором. Итак, нечто вроде перечня недоумений по поводу «компетенций» местных госменагеров.

Дорогая ИА, прогресс не остановить!

Сначала «достала» сенатор Гехт, удостоившая земляков брифингом, где с уверенностью заявила, что не хочет стать губернатором, ибо «совершенно уверена, что ЭТО – мужское занятие». Более того, госпожа сенатор «копнула» глубже и присела в глубочайшем книксене к отечественному патриархату: «Когда меня спрашивают: возможна ли в России женщина – президент? Я думаю, что нет. Потому что русские женщины – очень мудры. Они всегда, занимая даже лидерские позиции, приоритет отдают мужчине. С моей точки зрения – это очень правильно».

Мда. Хохочу вместе с отечественными и мировыми тетками, наблюдающими, как на всех континентах дамы « правят бал». В Бразилии, Индонезии, Чили, Аргентине, Британии, Германии (где живут предки упомянутой сенаторши) ЭТО – реализованное женское занятие, а в России – извольте «отдать приоритеты». Нет, ну суперлояльная и послушная «высшему руководству» фрау Гехт, конечно, имеет право иметь любое мнение, но как-то странно видеть в сенаторах индустриального региона да еще в 21 веке женщину, столь рьяно демонстрирующую свои домостроевские взгляды.

Второе откровение от Гехт: «Мы породили монстра [розничные сети]». Извините, мадам, не мы, а вы – областные чиновники, запустившие этих пираний в регион. Часть этих «монстров» зашла в область именно в то время, когда Вы – еще при прежнем начальнике Челябы – были его левой, так сказать, рукой – вице-губернатором по социалке…

Если же в довесок к этим свеженьким откровениям вспомнить более отдаленные по времени высказывания тетеньки с высшим образованием про запрет генномодифицированных продуктов, то становится как-то не по себе: ведь спасение бесконечно и быстро растущего населения планеты (и ее родины в том числе) именно в достижениях упомянутых технологий. И все продукты, что мы потребляем (и давно) – в той или иной степени генномодифицированные. А если Вы, дорогая ИА, хотите обречь человечество (в отдельно взятом государстве или его губернии) на голод, то лучше бы Вам – историку и педагогу по образованию и профессии – сто раз подумать или, на худой конец, сменить агропрофиль своей сенаторской ипостаси. Ибо не доведет до добра подобная риторика. Рано или поздно простебут авторитетные эксперты, а народ и вовсе забросает гнилыми, вечнозелеными уральскими помидорами. Ибо прогресс – во всех сферах – не остановить!

Это лишь три «бревна в глазу» у госпожи сенатора за какие-нибудь последние полгода. На самом деле, за молниеносную карьеру в Челябинской власти у Гехт что ни высказывание, что ни инициатива, то «перл», – уже на целое ожерелье тянут эти «жемчужины» чиновного равнодушия и «шапкозакидательства».

Нет, мы понимаем, что близость к чекистам этой «мудрой русской женщины» (начавшаяся с ее активной поддержки невразумительного Михаила Гришанкова) обрекает нас на пожизненное «сотрудничество» с не отказывающейся ни от каких постов выдвиженкой. Но это же не дело, когда из-за узости мышления и некомпетентности отдельно взятого члена парламента, весь южноуральский электорат с симпатией вспоминает Калигулу, полагавшего, что при наличии таких кадров, и конь, извините, может заседать в Сенате. Впрочем, похоже, это уже глубоко укоренившаяся традиция: вспомним непубличных сенаторов Комарова и Аристова, тихо кочумавших что-то сугубо свое – бизнесменское, или балагура Елисеева с его странными фантазиями и бурной имитацией деятельности относительно, к примеру, панамско-российской дружбы…

Бедненькая, но чистенькая утопия

История из чуть более отдаленного чиновного сюра. Читаю в зарегистрированном уполномоченной инстанцией СМИ черным по белому: «Дубровский поручил Тефтелеву заняться досугом горожан». Матка боска, за что? Оставьте горожан в покое, они сами себе досуг организуют – было бы желание и дензнаки.

Но при более тщательном чтении мысль расшифровывается:

«Губернатор Челябинской области поручил главе Челябинска создать места для отдыха горожан в каждом районе областного центра. В наступившем году городские власти уже запланировали строительство скверов в Ленинском районе и на северо-западе Челябинска. Борис Дубровский отметил, что к саммиту ШОС и БРИКС в историческом центре города будет создана большая пешеходная зона и благоустроена набережная реки Миасс. «При этом необходимо создать места отдыха горожан в каждом районе города, особенно в новых микрорайонах. Такие «центры притяжения», как парки, скверы, площадки для занятий спортом и проведения культурного досуга должны быть в каждом районе такого огромного города, как Челябинск, в пределах шаговой доступности для горожан, особенно детей и молодежи», – подчеркнул глава региона и отметил, что лично проведет защиту проектов благоустройства Челябинска». Аплодирую стоя вместе со всеми горожанами.

Однако небогато представляет наш досуг глава региона. А бассейны в шаговой доступности? А театры с адекватным репертуаром и труппами («катастрофа бескультурья» проявляется не только в наличии автопарковки у оперного театра, но и в отношении власти к этому ветшающему на глазах храму культуры, из которого бегут последние профессиональные кадры)? А площадки для работы самодеятельных коллективов? А книжные магазины? – в наличии-то лишь бессмертная «Военная книга»? А библиотеки? А дешевые кофейные и чайные? А рождественские базары и новогодние ярмарки? А «пляжная» обустроенность в купальный сезон? А катки – дешевые и гладкие – по зиме?

Но уже хорошо – хоть самолично Тефтелев не будет нас развлекать пением под гитару, плясками, мелодекламацией, спектаклями про мистера Панча или в духе комедии дель арте… А то даже как-то боязно, если еще и досуг у нас будет регламентирован по чиновному образу и подобию.

А горожане, по большому счету, хотят, чтобы досуг им организовывали, к примеру, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, БГ, ДДТ и прочие «компетентные» товарищи из разных сфер «гастрономии, спорта, культуры и отдыха».

«Опиум» вместо кислорода

Впрочем, на этой неделе, стало ясно, что подобное поручение голове губернского города глава региона дал не случайно, а в качестве преамбулы к конкурсу проектов, призванных преобразить загазованный, страшненький Ч в «маленькую Голландию» или «мини- Сколково» или нечто эклектически-привлекательное попроще, но однозначно почище ныне существующих городских трущоб. Однако, когда после двух дней передышки, при великолепной визуальной картинке украшенных природным дизайнером – пушистым, искристым, белейшим и чистейшим снегом – городских кварталов, вонь при очередных НМУ вновь накрыла миллионный город, стало ясно, что красивые картинки нашего будущего – особенно миленький прудик с высотками (в духе Центрального парка в Нью-Йорке) на месте существующего Алого поля и прилегающих территорий – опиумный мираж, ибо при таком удушающем ядовитом чаде весь город впору планировать под гигантское кладбище. И несбывшихся надежд южноуральцев, в том числе.

Ибо, каково главное существование жизни на любой планете? Правильно, наличие кислорода в атмосфере (при обязательном ультрафиолетовом излучении и присутствии воды). А не наличие формальдегида, углекислого газа и прочих ядов, сжигающих легкие, мозги и сердца биологических существ. Какого инвестора планируют найти под потенциальный наукоград или экологический рай при существующих реалиях наши менеджеры? – умственно отсталого, психически расстроенного, альтернативно одаренного капитана Немо?! Вопрос, как мне представляется, риторический в духе извечных «Кто виноват?» и «Что делать?» С такими же известными «ментальными» ответами: «Никто» и «Ничего», и нашей «региональной компонентой»: никакого инвестора для преображения города Ч не найдут, конкурс на красивое будущее уже стал прошлым, довольно щедро оплаченным из нашего же налогоплательческого кармашка.

Чашечку кофе с алмазной пылью?

Из того же уполномоченного ресурса январская (2017-го года) цитата: «Борис Дубровский поручил Евгению Редину сократить число безработных».

Страшные картины породило мое воображение, земляки: вот Евгений Батькович приглашает на фуршет две тысячи попадающих под сокращение работников ЧТЗ и тысячи прочих обреченных на увольнение трудящихся и каждому – на подносе, бокальчик энергетического напитка или cup of tea с капелькой цианистого калия, или – на выбор, так сказать,– чашечку кофе с алмазной пылью. А потом – деловито отчитывается боссу: «Сократил число безработных, шеф, до нуля, миссия выполнена».

Собственно, в развернутом виде это поручение и, в целом, беседа на заданную тему губернатора с первым замом выглядят не столь инфернально, но как-то чересчур закамуфлировано – недосказано: «В целом, в 2016-м году отмечается положительная тенденция по сокращению численности безработных граждан в Челябинской области. «За прошедший год показатели безработицы снизились, при этом сохраняется тенденция к уменьшению безработицы и с начала 2017 года, – подчеркнул Редин. – Ситуация на каждом проблемном предприятии рассматривается специальной комиссией и находится на контроле. Ведется комплексная, системная работа. По данным главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, массового сокращения рабочих, аналогичного периоду 2009-2010 годов, не предвидится». Губернатор Борис Дубровский поручил Редину продолжить комплексную работу по обеспечению стабильности рынка труда, содействию в трудоустройстве и переобучению безработных, а также держать на контроле ситуацию на проблемных предприятиях региона с целью недопущения массового высвобождения сотрудников. «По оценкам специалистов, стабильной ситуации на рынке труда в регионе удалось достичь за счёт реализации активных мероприятий в сфере занятости населения, в том числе и дополнительных мероприятий, реализованных в рамках государственной программы Челябинской области по снижению напряженности на рынке труда в регионе в 2016 году», – уточнил Редин».

Вот вроде и Редин – уточнил, подчеркнул, и Дубровский поручил, и даже начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов – выходец из суминского ЗВУ (и более раннего советского профсоюзного прошлого) вышестоящую мысль «усугубил», мастерски жонглируя, на самом деле, очень приблизительными данными по реальной региональной безработице: «в целом численность безработных на начало 2017 года уменьшилась примерно на 1,6 тысяч человек (4,6%), в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (34,8 тыс. человек), и составила 33,2 тыс. человек. При этом в 2016 году зарегистрировано 114,6 тысяч вакансий, что на 8,5% меньше, чем в аналогичный период 2015 года (125,2 тыс. единиц); общее количество трудоустроенных в 2016 году составило 51 тысячу человек, что на 4,3% больше, чем в 2015 году (49 тыс. человек)», – а ситуация-то яснее не стала. Напротив, так запылена цифрами и словами, что будущее регионального рынка труда не рассмотреть, чего, вероятно, спикеры и добивались.

Впечатляет, правда, главная «заболтанная» цифра: в прошлом году «на реализацию госпрограммы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области были направлены 130 млн. рублей, из них 91 млн. рублей – из федерального бюджета и 39 млн. рублей – из областного бюджета». При этом всем ясно, что частные акционеры – а это подавляющее большинство работодателей региона и страны, при возникновении сложностей, давно и легко обходят все эти препоны, высокопарно называющиеся «защита прав трудящихся». К примеру, на промпроизводствах людей не сокращают напрямую, а переводят на срочные трудовые договоры, которые потом и расторгают «по обоюдному согласию». Формально сокращением такую методу назвать нельзя, однако факт отстает фактом: масса сотрудников самых разных предприятий региона может оказаться на улице безо всякого эффективного и «целебного» участия службы занятости, которая вообще-то налогоплательщикам обходится в кругленькую сумму.

Ну, скажите, что, бывшие руководители меткорпорации – нынешние руководители региона не знают про эти «ужимки и прыжки» кадровиков? Знают, конечно, тем более, что нет-нет, да выплывет в СМИ некрасивая история, как, например, аристовские администраторы прессингуют сотрудников, намеченных «на выход» (заставляя писать заявление на увольнение по собственному желанию), среди которых немало женщин, у которых нет мужей, но полно на иждивении несовершеннолетних детей.

Так ведь и мы знаем, что они знают и умеют это делать: даже «мастер – класс» могут давать по смягченным для корпораций финансовым вариантам «расставания» с работниками…

Более того, мы видим, что первое лицо региона пошло на явный конфликт с населением вверенной ему территории, дав, через своего подчиненного Тефтелева, этому нелюбимому в народе персонажу (да еще на пике скандала олигарх – заводской мастер) звание почетного гражданина областного центра.

Так что, возможно, мои химеры относительно «чаепития» у Редина не лишены глубокого разоблачительного смысла. Ведь не в словах и демонстрациях «сильных мира сего» правда, а в делах.

Оскал капитализма в отдельно взятой губернии

Что же касается дел, то боюсь, с приходом во власть т. н. магнитогорской команды, мы являемся свидетелями, косвенными участниками или даже жертвами реализации в отдельно взятой губернии тех самых 10 принципов капиталистического устройства, что позволяют сосредоточить деньги и власть в руках экономической элиты. «Формируйте идеологию», «атакуйте солидарность», «проектируйте выборы», «маргинализируйте население» – эти не артикулируемые, но воплощаемые проекты, может быть, и являются для кого-то из наивных земляков откровением, а для «местных элит» – давно уже «одобренный свыше» способ расставить акценты и кристаллизовать логические цепочки вплоть до мельчайших нюансов и связок. Простое подтверждение этой магнитогорской стратегии: заводы и пр. стали просто по-хамски загрязнять окружающую среду – атмосферу, водные источники и т.д.

Что, климат при Юревиче, допустим, был иным?! Ветры дули в нужную сторону?! Да ладно! Был знак, условно говоря, несимпатии к Аристову – и знак этот: «не воняйте безбожно»,– безошибочно считали и другие предприниматели. Нет, в то правление у власти тоже был не коммунистический оскал, но с иными деталями и приоритетами, выражаясь языком госпожи сенатора. А сейчас все прямо – антиутопчески, в смысле, как в «1984» Оруэлла.

Нет, не буду я задавать вопрос, почему у нынешнего главы области такие кадровые предпочтения. Частично он и сам недавно ответил: мол, компетентных, да энергичных, да эффективных в бизнесе с руками и ногами оторвут, а там жизнь повеселее да попроще… А частично и так ясно: самостоятельные да честные, да образованные, да умелые – не дисциплинированные, безмолвные исполнители, они нуждаются в диалоге, они способны возражать, они воспринимают служение стране и людям как миссию, а не как карьеру, изобилующую нештяками исключительно для личного процветания и пользы. Они полагают себя гражданами, а не членами чиновной секты или корпорации. А мы – южноуральцы – имеем сегодня дело именно со слугами «правящих кланов» и представителями этих самых кланов.

И снова вспомнился Оруэлл: «Правящие группы посвятили себя завоеванию мира, но вместе с тем они понимают, что война должна длиться постоянно, без победы. Её главная цель – сохранить общественный строй, уничтожая не только человеческие жизни, но и плоды человеческого труда, так как было ясно, что общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью, лишая тем самым власти правящие группы. Если громадная масса людей станет грамотной, научится думать самостоятельно, то она просто «выбросит» привилегированное меньшинство за ненадобностью. Война же и голод помогали держать людей, отупевших от нищеты, в повиновении».

Челябинск, Элеонора Шниперсон

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