Загогулины избирательной борьбы. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Сейчас оппозиционная политическая деятельность сосредоточилась вокруг Навального, а причиной протестов стал его недопуск к выборам в президенты. Навальный и его сторонники требовали зарегистрировать его кандидатом и угрожали «забастовкой избирателей».

Эта их активность может оказаться полезной для общества, но может и причинить вред. Поэтому важно понимать некоторые моменты: например, то, что Навальный не может и не должен победить на этих выборах, но действовать может и должен – решая свою задачу. И вот эту ситуацию: «должен – не должен» необходимо пояснить.

Центральным фактом текущей политической ситуации я считаю не запрет выдвижения Навального, а невозможность законного участия в выборах нынешнего президента РФ и незаконность следующего срока. Это запрещено Конституцией, и запрет подтверждён Конституционным судом.

Конституция ограничила длительность пребывания президента на должности двумя сроками, и должно быть понятно, что это ограничение введено именно для того, чтобы президентство ограничить, а не для того, чтобы его бесконечно продлевать. А на сегодняшний день президент заканчивает уже третий президентский срок – то есть он уже сейчас нарушает Конституцию. И выдвигаться на четвёртый срок тем более не имеет никакого права.

Но он выдвигается. И, конечно, понимает, что нарушает закон. И уже одно это означает, что у всех остальных кандидатов шансов на победу нет. У президента есть все ресурсы, чтобы достичь цели, и он обязательно её достигнет – иначе бы не выдвигался. Тем более что никакого другого варианта для него не существует: как только он перестанет занимать президентскую должность, так сразу окажется в ситуации угрозы его жизни и имуществу. А, кроме того, у него есть обязательства перед другими членами правящей верхушки, и он не может действовать, не учитывая их интересы. Поэтому он останется президентом до конца, чего бы это ни стоило.

Таким образом, главным лозунгом оппозиции должно было стать требование недопуска президента к выборам. А в качестве угрозы следовало применить отказ всех кандидатов от выдвижения своей кандидатуры на этих выборах. Понятно, что если на выборах представлен один-единственный кандидат, тем более что это действующий президент, не имеющий права выдвигаться, то такие выборы окажутся недействительными. И мы видим, что для исключения такой угрозы Кремль выдвигает очень большое количество претендентов, которые, с одной стороны, точно не снимут свою кандидатуру в случае бойкота, а с другой – не имеют ни шанса победить, то есть не опасны.

У оппозиции остался только один инструмент воздействия: как это называет Навальный, забастовка избирателей, то есть отказ голосовать на выборах. Этим способом можно снизить явку, и, при значительном количестве отказавшихся, это будет говорить об отсутствии поддержки власти у населения, и, фактически, поставит под сомнение её легитимность.

Против этой угрозы власть тоже предпринимает определённые шаги, в том числе, использует метод убеждения населения в необходимости участвовать в выборах. Например, в последнее время опубликовано довольно большое количество статей, нацеленных на повышение явки.

Некоторые авторы там утверждают, что явка как показатель ничего не значит: её нарисуют такой, какая нужна – так же, как всё остальное. Самое простое возражение на это: если она ничего не значит, то и вообще ходить на выборы незачем. Получается, что выборы не значат ничего. Вот и пусть сами рисуют, что хотят – нам-то зачем для них стараться? В то же время власть почему-то активизировала работу именно по увеличению явки, следовательно, это для неё всё-таки важно.

Конечно, важно: неофициальная статистика показывает, что процент поддержки действующей власти на самом деле очень невелик. Значительное количество населения недовольно текущим положением дел и связывает эту ситуацию не с мифическими заграничными врагами, а с самой российской властью. И уже давно люди на выборах показывают высокий уровень протестного голосования – то есть голосуют не за партию власти, не за президента, а за оппозицию. Пусть даже эта оппозиция фальшивая, и люди таким образом всё равно отдают свои голоса власти, но ведь они думают, что протестуют – борются против власти. Из чего следует, что это не поддержка, а наоборот, противодействие. Власти есть, чего опасаться. Поэтому она всеми способами завышает число своих сторонников и усердно фальсифицирует всё, что попадает в поле зрения.

Таким образом, отказ от участия в выборах – то, что предлагает Навальный – это правильный шаг, действительно ослабляющий власть. Но Навальный увязывает этот отказ со своим недопуском, а надо – с недопуском президента. Потому что ради повышения явки власть могла бы пойти и на то, чтобы допустить Навального к выборам – и тогда что?

Пока в выборах участвует президент, они незаконны. Власть это понимает, и идёт на это осознанно. А Навальному в случае допуска пришлось бы агитировать население за участие в этой «спецоперации», и получится, что он уже не оппозиционер, а активный сторонник режима, эффективно помогающий нарушать закон. Он скомпрометирует себя, вычеркнет себя из оппозиции, а власть успешно поднимет явку и создаст нужную ей видимость легитимности.

Вероятность того, что власть так и поступит (даже теперь, когда прием документов завершен, для этого есть возможности) достаточно высока – и что в этом случае делать населению, включая сторонников Навального? Идти голосовать за Навального? На мой взгляд, нужно будет продолжить «забастовку избирателей». Допуск Навального не превратит фальшивые выборы в настоящие. Цель этих выборов останется прежней, и будет достигнута – да ещё и при высокой явке, то есть при полной иллюзии легитимности этого мероприятия. Это может быть каким-то образом и полезно Навальному, но нам – обществу, населению – от этого будет только вред. Поэтому, если цели Навального разойдутся с интересами общества, то дальнейшие его действия – это уже его личное дело, а не общества. А обществу нужно всё-таки исходить из своих интересов, а не из желания помочь Навальному.

Для самого Навального в этой ситуации (в случае допуска) правильным было бы снять свою кандидатуру, честно объяснив избирателям, почему он это делает. Кстати, это было бы новое слово в российской политике: у нас ведь принято обманывать. И принято настолько, что уже никто и не думает, что с избирателями можно разговаривать честно. И тут такой Навальный – берёт, и объясняет свою тактику прямо. Это не понизит, а повысит уровень доверия к нему. Все, кто хочет понять, поймут. Как сказано в одном фильме: у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба.

Для правящего режима критически важной будет оценка этих выборов западными лидерами. А внешняя политика, проводимая режимом в последние годы, такова, что скорей всего эта оценка будет для него неприятной. По событиям, происходящим за границей, по действиям, которые предпринимают западные страны, можно понять, что Запад устал терпеть выходки Кремля и намерен всё это прекратить. Как сказала недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй: «Мы знаем, чем вы там занимаетесь, и заявляем, что у вас не получится».

Отказ признавать легитимность выборов и их результат станет очень сильным политическим ударом по правящей верхушке России. И это в дополнение к экономическим санкциям против них и уже начатым расследованиям по хранящимся на Западе богатствам российских «олигархов» (а это уже, фактически, сфера уголовного права). Если сюда добавить ещё и упреждающие мероприятия, предпринимаемые западными военными, то можно уверенно утверждать, что Тереза Мэй говорила не просто так.

В международной политике непризнание выборов в РФ может оказаться объявлением руководства России вне закона. Поэтому руководству требуется правдоподобное объяснение, почему очередной незаконный срок всё-таки является легитимным – потому, что его поддерживает большинство населения страны. А задача оппозиции в первую очередь состоит в том, чтобы это разоблачить.

Челябинск, Сергей Ясинский

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