В трясине. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Недавно СМИ объявили, что послание Федеральному собранию переносится на неопределённый срок. Похоже, его не будет вообще: если оно не состоится в феврале, то, уж конечно, и не в марте – там уже выборы. Не то чтобы в этом послании ожидалось что-то важное, но отказ от него – это знаковое нарушение Конституции, которая обязывает выступать с этим обращением к собранию каждый год. В течение всех предыдущих лет это требование неукоснительно выполнялось, а теперь – всё. Ещё одна ступенька деградации режима пройдена.

В связи с этим можно обратить внимание и на то, что в конце января – начале февраля произошли события, которые, как кажется, имеют между собой связь: внезапная поездка в Вашингтон глав трёх российских силовых структур (ФСБ, СВР, военной разведки), опубликование «подменённого» Кремлёвского доклада и вслед за этим – перенос президентского выступления на неопределённый срок. Многие публицисты высказались в том духе, что именно визит высокопоставленных российских силовиков повлиял на (не)опубликование Кремлёвского списка, однако, судя по отсутствию ликования в официальных СМИ по поводу очередной дипломатической «победы», эта история больше похожа на неудачную попытку достичь какой-то важной договорённости.

Изначально выступление с посланием должно было состояться в декабре 2017 года, но было перенесено, как предполагалось, из-за ожидания публикации Кремлёвского доклада. И вот теперь опять перенос. Значит, поездка не помогла, список тут не при чём, а ситуация во внешней политике лучше не стала (чего и следовало ожидать), и, наверное, даже ухудшилась. Результатом всех этих событий стал некий новый момент неопределённости с будущим, который усилил неуверенность в рядах правящей верхушки.

А ещё, отмена послания – это свидетельство тупика во внутренней политике, а именно: президенту не о чём говорить. Нет никаких достижений, чтобы похвастаться, никаких идей для будущего, чтобы заинтересовать аудиторию, и впереди – ничего хорошего для населения.

В принципе, это всё можно было увидеть уже на его встрече с доверенными лицами, которая состоялась 30 января. Там ему тоже нечего было сказать. Например, был задан ясный вопрос: «Какие бы вы все-таки выделили приоритеты на предстоящие шесть лет? Можно сформулировать?» И получен ответ: «Здравоохранение, образование, наука, высокие технологии. Инфраструктура обязательно. Вот это все – для рывка вперед». После чего президент добавил: «А как конкретизировать это в беседе с конкретными людьми? Это вы сделаете не хуже, а даже лучше, чем я».

То есть придумайте сами, как в стране с разрушенной экономикой создать передовые технологии, первоклассную науку, высококачественную медицину и систему образования. И объясните избирателям.

Из этого следует, что он не знает, как это сделать, и не собирается ничего делать – иначе бы озаботился этим заранее. А ещё буквально перед этим он сказал: «Нам нужно понимать, что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, без современных технологий – без робототехники, без генетики, без биологии – нам просто невозможно будет сохраниться». Очевидно, что он понимает: без всего этого нас в будущем нет. И наверняка знает, что всего этого в современной России создать невозможно. Но при этом не собирается ситуацию исправлять.

Он предлагает (кому?) совершить некий рывок в развитии – совершенно авантюрное заявление, которое лишний раз подчёркивает, что для позитива не осталось уже вообще никаких идей. Авантюрное – потому что рывок в сегодняшней экономической ситуации – это всё равно, что дёргаться, попав в трясину: станет только хуже. Чтобы что-то получилось, нужно быть Мюнхгаузеном. Но также это надежда на то, что кто-нибудь возьмётся и что-нибудь сделает, и всё наладится. Это как раз характерно для состояния беспомощности.

В таком случае, чего нам ожидать?

Правящая верхушка своей деятельностью в течение многих лет показывает, что рассматривает страну исключительно как ресурс для достижения своих целей. Их главная цель состоит в полном своём обустройстве на Западе при сохранении за собой страны как ресурса, а также в обеспечении своей безопасности – безнаказанности за совершённые преступления. Этого они планировали достичь, изменив Запад нужным образом посредством коррупции, шантажа и любыми другими способами и махинациями. Этот план, видимо, провалился: Запад обнаружил и понял, что происходит, и начал принимать меры, чтобы этого не допустить.

Уже видно, что началась блокировка российских ресурсов: заморозка счетов, запрет западным компаниям совместной деятельности с российскими предприятиями, раскрытие связей России с западными политиками, государственными деятелями, бизнесменами для нейтрализации их активности, ограничение поставок в Россию технологий, материалов, оборудования, комплектующих. И можно ожидать любых других запретов и ограничений в рамках задачи пресечения возможности российской власти причинять вред Западу.

Теперь и далее российская сторона должна будет пытаться восполнить полученный из-за этих ограничений ущерб, чтобы продолжать свою разрушительную работу. Для этого ей нужно будет использовать внутренние и внешние источники средств, старые и новые (которые не факт, что найдутся, но искать будут). А поскольку на внешние источники надежды мало, это означает, что впереди выжимание всех соков из страны. И вопрос лишь в том, насколько далеко они в этом зайдут.

Безопасность себе они могут обеспечить только здесь, в России. А для этого нужно, чтобы страна существовала. А если они займутся окончательным разграблением страны, то она в скором времени исчезнет, и никакой защиты для них самих не останется. Очевидно, что им это невыгодно. Правящая верхушка вполне может это понимать, но правящий слой состоит из множества людей и групп с различными интересами, и все они тянут и будут тянуть одеяло на себя.

Управлять всем этим разнообразием интересов может только сильная власть, то есть такая, которая знает, что и как делать, способная это делать и имеющая для этого ресурсы. А нынешняя власть уже не сильная: она ничего не знает, не понимает, и не имеет достаточных ресурсов. И репрессии, которые она применяет, – это сейчас подтверждение её слабости, а не силы. Эти репрессии имеют оборонительный характер, а не наступательный. Власть очень заинтересована в демонстрации своей силы, постоянно об этом говорит, постоянно её показывает, но каждый раз выясняется, что это не более чем пиар. Практически во всех своих действиях она терпит фиаско. И каждое такое поражение говорит о том, что правящий режим выдыхается.

Слабая власть – это слабая верхушка. Учитывая нравы, царящие в правящем слое, можно ожидать, что она подвергается или подвергнется атаке какой-то части слоя с целью её свержения и замещения. Параллельно с этим, другие части правящего слоя должны пользоваться слабостью власти, безнаказанно её игнорируя, и преследуя свои цели даже вопреки интересам верхушки. И если так, то, значит, правящий слой, либо без шума и пыли докушает эту верхушку, либо верхушка будет защищать свои интересы, произойдёт острый конфликт, и власть окажется сброшена в результате переворота. Чтобы устоять, власть должна быть сильной, а она слаба. Следовательно, события могут развиваться быстро или медленно, но конец неизбежен.

Варианты будущего:

– полное разграбление страны, превращение России в failed state (несостоятельное государство), затем поиск и арест виновных в преступлениях, суд и наказание. Очередные преобразования в стране;

– отказ правящего слоя от обустройства на Западе, замыкание страны в себе, изоляция, установление режима по типу СССР, медленное долгое гниение;

– переворот в верхах, затем либо продолжение попыток победить Запад, либо вариант с самоизоляцией, либо выход из тупика движением в обратную сторону – к политическому состоянию до 2000 года.

У правящего слоя есть три пути на выбор: либо бодаться с Западом до полного поражения, либо удушающее гниение, либо сотрудничество с Западом и создание государства западного типа. Казалось бы, выбор тут очевиден: наиболее рациональным является третий путь. Однако, как показывает история, Россия никогда не шла по нему. Обычный порядок действий для неё: гниение, поражение, сотрудничество с Западом. Затем – при сотрудничестве и в силу этого – наступает кратковременный подъём, Россия начинает чувствовать себя уверенно, отказывается от сотрудничества и переходит к этапу гниения.

Мы сейчас на этапе гниения или в начале поражения, следом за которым наступит этап сотрудничества. А вот дальше что? «Аптека, улица, фонарь»?

Челябинск, Сергей Ясинский

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