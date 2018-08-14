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NewDayNews.ru

Вторник, 14 августа 2018, 07:48 мск

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Низкие зарплаты убивают государство. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

В большинстве стран мира рубли к обмену не принимают, они там неконвертируемые. Потому что там на них невозможно ничего купить, и их некуда деть. Только в тех местах, где есть значительное количество россиян, например, туристов, можно встретить российские рубли. Их принимают, чтобы туристы могли обменивать свои деньги на местную валюту и обратно, когда возвращаются домой. И ещё в некоторых магазинах этих стран рубли берут, потому что потом их можно обменять в банке на местные деньги. То есть там готовы продавать товары за рубли ради привлечения в свой магазин российских покупателей. И это всё. Больше ни для чего рубль не нужен.

Конвертируемость рубля – давняя тема российского государства, заявленная некогда цель, достижение которой должно было означать, что трудности преодолены, новая, современная, экономика создана, страна развивается успешно. Но в последние годы эта тема полностью угасла. О ней ещё вспоминали в середине нулевых – тогда как раз объявили рубль конвертируемой валютой, но после этого – тишина.

На самом деле российская валюта в нулевые годы конвертируемой не стала – для этого не было сделано ничего. Российская экономика за предыдущее время не превратилась в успешную, а надежд на её лучшее будущее не было уже тогда. Рубль был только объявлен конвертируемым, чтобы отвязаться от этой темы, доставшейся новому режиму в наследство.

А сейчас ситуация такова, что поднимать этот вопрос уже просто неуместно. Российское государство влезло в конфронтацию с Западом и сотрудничество во всех сферах теперь затруднено. В отношениях с западными странами РФ осуществляет политику гибридного мира: она притворно проявляет к ним дружелюбие, но пытается достигать своих целей разными недружественными способами. Ну, и получает в ответ соответствующую реакцию. А в итоге все эти манёвры привели к тому, что, из-за своих политических амбиций и целей, РФ в кратчайшие сроки превратилась из выгодного и желанного экономического партнёра в неудобного, проблемного, опасного.

Всё это напрямую отражается на российской экономике, но внешнеэкономические отношения тут даже не самое важное: на первом месте находятся экономические процессы внутри страны. А они таковы, что экономики в России становится всё меньше. И вместе с ней уменьшается ценность рубля. И тут уже не до конвертируемости.

Заявленная государством цель не была достигнута, из чего следует, что российская экономика развивается неправильно. Почему так получается и что именно идёт не так, можно понять, если представить, что и как должно было бы происходить в нормальном случае, а потом сравнить это с реальностью. Можно, для примера, смоделировать ситуацию с нуля.

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Допустим, некий человек наладил своё производство и хочет продавать свою продукцию не за рубли, не за доллары, а за свои собственные деньги, которые он начал печатать специально для этого. В принципе, почему бы нет: деньги – это такие долговые расписки, которые он обязуется погасить своим товаром, либо, если товара не хватит, другими деньгами или своим имуществом. Но будем считать, что продукции он производит достаточно и денег печатает ровно столько, сколько нужно, чтобы оплатить весь произведённый товар. С этой стороны у него всё в порядке.

Но теперь надо, чтобы кто-нибудь купил у него его продукцию за его деньги, а этих денег пока ещё ни у кого нет. Значит, чтобы другие могли расплачиваться с ним его деньгами, сначала он сам должен что-то купить у них за свои деньги. И вот, он предлагает, допустим, сельхозпредприятию сделку со своими деньгами: он покупает у них мясо, а они на эти деньги покупают его продукцию.

Пусть это предприятие благожелательно относится к предпринимателю и согласно попробовать такой вариант. Но возникает вопрос: сколько мяса он купит? Если он берёт для личного потребления, то купит немного – сколько-то килограммов. Больше он просто не съест, и мясо испортится. И, соответственно, сельхозпредприятие получит от этой сделки совершенно незначительную сумму, на которую можно купить очень мало продукции. И поскольку личное потребление предпринимателя ограничено его физическими возможностями, то ситуация в будущем не улучшится. Следовательно, это предприятие так и будет всегда получать какие-то копейки, которые для него ничего не значат. Предприятие заинтересовано в крупном обороте – в миллионах, десятках, сотнях миллионов рублей. А здесь этого нет. Поэтому в сделке нет практического смысла, вся затея изначально обречена на неудачу.

Отсюда ясно: чтобы запустить собственную валюту, этот предприниматель должен значительно увеличить собственное потребление. Но сделать это невозможно: он физически не способен пользоваться теми объёмами продукции, которые могут и хотят ему предложить предприятия и другие предприниматели. Соответственно, он и не станет всё это покупать, а им не интересно будет продавать ему мелкие партии. Тут и его семья положения не спасёт. Даже если он, как арабский шейх, обзаведётся десятком жён и множеством детей, этого будет недостаточно для нормальной работы его денежной системы: для этой цели потребление всё равно останется незначительным. Ему нужно гораздо больше людей – чтобы он на свои деньги смог купить много-много мяса, а они бы всё это съели. Тогда сельхозпредприятие получит крупные суммы в его валюте и приобретёт на них значительные объёмы его продукции, которые продаст с прибылью. Сделка окажется выгодной, и предприятие захочет продолжения.

Но, разумеется, кормить большое количество людей бесплатно он не станет – это неестественно в его ситуации, и вообще путь к банкротству. К тому же, он не сможет в одиночку произвести такое количество товара, чтобы прибыли от продажи хватило на всех. Значит, в ответ он должен получить от них что-то полезное. А поскольку у него свой бизнес, то наиболее рациональное решение в этом случае состоит в том, чтобы приобретать у людей их труд. Тогда он сможет и увеличивать объёмы производства, и укреплять свою финансовую систему. Его богатство будет расти вместе с доверием к его деньгам.

Если есть доверие, люди будут пользоваться его деньгами, чтобы приобретать не только его продукцию, но и любую другую. И если они будут покупать много и разнообразно, то, очевидно, что эта валюта станет удобной и выгодной продавцам. Поэтому они будут охотно её принимать и ею расплачиваться. В этой ситуации его деньги уже будут обеспечены ценностью не только его продукции, но и любых других товаров, которые на них приобретаются, что повысит их надёжность. Практически это означает, что они станут конвертируемыми: поскольку на них есть спрос, не возникнет никаких проблем с тем, чтобы обменять их на другую валюту, и наоборот.

Чтобы товары продавались, у людей должны быть деньги для их приобретения. И чем больше у них денег, тем выше уровень продаж, тем больше прибыль. А источник этих денег один – предприниматель. Каким будет количество денег в обороте, зависит только от него, а он заинтересован в том, чтобы их было как можно больше, потому что это увеличивает его прибыль и укрепляет его положение. Но он не может действовать произвольно – печатать столько, сколько хочется, потому что в этом случае его деньги начнут обесцениваться, станут ненадёжными и утратят доверие. Люди перейдут на другую валюту. Поэтому он должен регулировать объём своих денег в обороте количеством выпускаемой продукции и величиной зарплаты его работников. А именно: чтобы его валюта не вытеснялась из сферы денежного обращения, а, наоборот, распространялась всё шире, он должен наращивать своё производство и увеличивать зарплаты. Он заинтересован в этом объективно: иначе он теряет прибыль, а в перспективе ему грозит банкротство.

Вот такая логика. Теперь посмотрим на российское государство. Оно изначально имеет свою валюту и значительное количество населения – вполне достаточное, чтобы обеспечить высокое потребление и тем самым без проблем поддерживать надёжность рубля. Базовые условия благополучия у него есть, но, как и предпринимателю, ему нужно заниматься расширением производства и увеличением размера зарплат, чтобы нарастить потребление.

Но оно этого не делает. Наоборот, оно разрушает производство и в результате зарплаты людей падают, а потребление снижается. И ещё вводит контрсанкции, ограничивая приобретение зарубежных товаров и по собственной инициативе уменьшая ценность рубля. Поскольку это путь к банкротству, то, чтобы его избежать, государство пытается компенсировать перекос в экономике сверхпотреблением. Именно этим можно объяснить большое количество мегапроектов и «строек века», от которых явно никакой практической пользы не будет. И избыточное личное сверхпотребление с огромной, явно неразумной, переплатой служит той же цели. То есть личные интересы отдельных сверхбогатых людей полностью совпадают с избранным экономическим курсом. Все эти искусственные сверхзатраты должны вернуть ценность рублю: он как бы полностью задействован в экономике, и, значит, с ней всё в порядке. Именно поэтому расточительство поощряется.

Но всё это шаманство – имитация роста промышленности и высоких зарплат в стране (как у нас считают зарплаты – «в среднем») – абсолютно неэффективно. Удобно для статистики и самообмана, но в реальности ничего не даёт. Ценность рубля от него не повышается, так как полезность этих проектов нулевая. Деньги кому-то выплачены, но никаких ценностей не произведено. Это лишь дополнительная причина обесценивания рубля.

Законы экономики обмануть невозможно. Чтобы нормализовать ситуацию, есть только один путь – развитие производства и повышение зарплат, что приведёт к увеличению потребления и оживлению торговли, в том числе международной. Вместо того чтобы наращивать личное потребление ограниченного круга лиц, нужно максимально расширять количество потребителей и увеличивать их возможности потребления. Это и даст укрепление и конвертируемость рубля.

Сейчас зарплаты в стране ненормально низкие. Их недостаточно для поддержания даже той промышленности, которая ещё существует: торговля испытывает огромные трудности, и уровень продаж снижается. Это признак приближения к экономическому коллапсу. Если так будет продолжаться, уровень безубыточности скоро будет пройден (вниз), и начнётся волна банкротств по принципу домино.

Челябинск, Сергей Ясинский

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