По нисходящей траектории. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Почти полгода прошло с тех пор, как был объявлен грандиозный план масштабных преобразований в стране. Обновление инфраструктуры, рост промышленности, развитие социальной сферы, строительство жилья и так далее. И с тех пор об этом ни звука. Изредка только какой-нибудь чиновник мимоходом упомянет, что, мол, надо выполнять «майские указы», и всё.

Можно было бы предположить, что сейчас идёт подготовительный период: например, разрабатывается подробный план, копятся деньги, но, судя по доступной информации, это не так. Мы видим, что идеи инфраструктурных проектов возникают внезапно, хаотично, и это говорит о том, что никакого плана на самом деле нет. Например, идея строительства моста на Сахалин, очевидно, выросла из строительства Крымского моста: один проект завершён, нужен другой, чтобы загрузить производственные мощности. План строительства двух дорог – Краснодар – Грозный и Джубга – Сочи (каждая за триллион с лишним рублей, и это очень много) – это просто заявка на получение денег под благовидным предлогом. Все три проекта экономически бессмысленны: в них нет практической необходимости, и они никогда не окупятся. Кроме того, они никак не связаны между собой и не являются частями более обширного плана. Их объединяет только общий источник финансирования – бюджет. На самом деле все три проекта стране не нужны, тем более за такие бешеные деньги.

Однако ни о каких других планах обновления инфраструктуры не слышно: две дороги и мост – это всё. И это, конечно, значительно отличается от того, что обещалось при оглашении Послания президента Федеральному собранию. Причём явным образом не видно ни малейших признаков системной работы в этом направлении. Скорей, положение меняется в обратную сторону.

Жилищное строительство находится в кризисе – статистика отмечает снижение его темпов и сокращение числа покупателей. Расходы на медицину и образование в течение нескольких лет непрерывно уменьшаются: например, в 2017 году расходы на образование снизились на 18% в сравнении с 2013 годом. А уровень экономики таков, что даже незначительные колебания из-за второстепенных факторов становятся заметными для статистики. В крупной экономике это было бы невозможно. Таким образом, нет ничего похожего на положительные изменения в стране, и можно утверждать, что то, что сейчас происходит, не имеет отношения к обновлению.

То, что с новоиспечённым планом всё так и будет, было понятно с самого начала, потому что, когда планируются настоящие преобразования, в первую очередь обществу предъявляется конкретный план предстоящей работы, из которого всем становится ясно, что именно намечается строить, где, сколько, за какие деньги, в какие сроки, и что в результате получится, какие выгоды всё это даст людям. Тогда же становится известно, кто отвечает за разработку плана, и кто – за его осуществление: контролирующие органы, исполнители, подрядчики и т.п.

Ничего подобного в выступлении президента мы не слышали. Уже тогда этот план выглядел предвыборными фантазиями, но тогда это можно было только предполагать, а теперь это уже подтверждается практически. Никакого конкретного плана с тех пор так и не было опубликовано, а государство проявляет активность в совсем других направлениях, которые даже несовместимы с представленным обществу проектом обновления страны.

Государство разбрасывает деньги во все стороны: на помощь нефтегазовым компаниям, помощь олигархам, попавшим под санкции, помощь другим государствам – например, Кубе (вот просто жизненно необходимо покрыть позолотой купол Капитолия в Гаване – за полмиллиарда рублей). А теперь оно заявляет и о необходимости восстанавливать разрушенную инфраструктуру Сирии – вместо инфраструктуры России. Государство готово тратить деньги на что угодно, только не на собственную страну. Страна для него – только источник средств, причём правящая верхушка совершенно не заботится о воспроизводстве этого источника, восстановлении его возможности создавать эти средства.

Если бы государство занималось обновлением и развитием страны, то оно выбирало бы соответствующие способы для улучшения существующего положения, и это было бы заметно. Но меры, которые государство применяет, наоборот, ухудшают ситуацию (что тоже заметно). Эти меры только позволяют выкачать из страны дополнительные деньги, и больше ни для чего не подходят. И, значит, задач развития у сегодняшнего государства нет.

И это его поведение выглядит вполне логичным, если предположить, что нынешняя власть представляет собой слияние бюрократии, силовиков и организованных преступных групп. Ни одна из этих частей никогда не была заинтересована в благополучии населения и страны в целом. Страна и население всегда были для них источником обогащения и потенциально опасным противником.

Различными были только подходы: бюрократия стремится брать умеренно, чтобы хватило на всю жизнь, а преступники склонны хватать всё сразу, потому что второго раза может и не быть. Силовики же, в зависимости от личных и групповых качеств и интересов, могут примыкать к тем или другим, а также менять свою позицию, когда надо. Поэтому они есть и на той стороне, и на этой. И вот эту смесь и борьбу инстинктов мы можем наблюдать в настоящее время. А по актуальной на данный момент «государственной» позиции можно определять, кто сейчас побеждает: ответ очевиден, судя по тому, как бюрократы один за другим «спрыгивают с поезда».

Так же поступают те, кто имеет деньги и возможности, – они уезжают заграницу. Но большинство населения уехать не может, при любом повороте событий оно останется дома. Его судьба зависит от действий режима и от собственной реакции на эти действия. Чего нам всем ожидать?

Прежняя цель российского правящего слоя – интеграция в западную элиту – теперь уже недостижима. Например, можно предположить, что недавний перехват в Бельгии двухтонной партии кокаина в пачках с эмблемой «Единой России» – это такой намёк, что российская власть никогда не будет признана на Западе своей. С наглядным объяснением, почему.

Таким образом, единственной актуальной задачей российской верхушки теперь должно стать обеспечение своей безопасности, сохранение себя во власти. И решение на данном этапе, судя по её действиям, она видит исключительно финансовое – то есть монетизацию всего, что есть под рукой. А именно, требуется сохранить источники поступления валюты, а также накопить достаточно средств, чтобы создать денежную «подушку безопасности» и на этом держаться до лучших времён. Развивать экономику – это долго, на это уже нет времени. Нужны «быстрые» деньги.. Мы уже видим, как они повышают налоги и цены на товары и услуги, или вот недавно появилась информация о предложении Китаю взять в аренду на 100 лет миллион гектаров земли на Дальнем Востоке.

Чем хуже отношения с Западом, тем больше оснований укреплять свою власть внутри страны. Как показывают изменения в бюджете, всё больше денег тратится на укрепление силовых структур и поддержание лояльности бюрократии. Можно предположить, что дело идёт к установлению диктатуры. Заодно этим снимается задача продления власти одного и того же лица – как известно, в 2024 году Путин уже не может снова избираться в президенты: по закону он должен хотя бы на время уступить должность кому-нибудь из своих. Но для него это опасно, и скорей всего он не планирует рисковать. Смена режима власти – наиболее логичный выход в этой ситуации. И для тех, кто думает, что политика важней экономики, этот выход вполне может казаться спасительным.

Челябинск, Сергей Ясинский

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