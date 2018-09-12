Центр и регионы – короткий поводок. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Министерство экономического развития опубликовало проект «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». Документ является реализацией принятых до этого закона (2014 г.) и постановления правительства (2015 г.), направленных на развитие территории РФ, а конкретно – на «совершенствование системы расселения на территории Российской Федерации и приоритетных направлениях размещения производительных сил». Результатом выполнения Стратегии должно стать «развитие человеческого капитала, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, национальная безопасность страны».

Напомню, 2014-2015 – это годы, когда правительство сделало ставку на «импортозамещение» западной продукции и развитие собственной промышленности в ответ на осуждение Западом конфликта с Украиной и принятие первых санкций. Мол, мы и сами в состоянии обеспечить себя всем необходимым, санкции нам не страшны, они только стимулируют нашу экономику. И вот, не прошло и трёх лет, как появился этот план.

Но за это время обстановка существенно изменилась, а идея импортозамещения полностью провалилась: оказалось, что российское производство не в состоянии создавать продукцию западного качества и не может обеспечить ни достаточного её количества, ни соответствующего разнообразия. Проблемы обнаружились во всех отраслях – от производства продуктов питания до космических ракет. Ни простые, ни сложные товары не становятся конкурентами западных даже на внутреннем рынке. Из-за этого приходится вводить «контрсанкции» – чтобы население покупало отечественную продукцию хотя бы за неимением лучшего.

И если раньше, допустим, в 2014 году, можно было предполагать, что правительство добросовестно заблуждается насчёт потенциала российской экономики, то к сегодняшнему дню никаких иллюзий у него быть в принципе не может. Всё уже ясно. Без интенсивного сотрудничества с западными компаниями, например, без поставок материалов и комплектующих, российское производство полностью недееспособно. Уже поэтому план, предложенный Минэкономразвития, можно считать устаревшим.

Кроме того, он и в самой основе архаичный, по сути советский в подходе к управлению процессами в стране. По своему размаху он выглядит так, как будто до сих пор существует единая система социалистического хозяйствования, подчинённая Госплану, который планирует решать задачи в рамках очередной пятилетки.

Например, в Стратегии перечисляются проблемы, которые нужно решить: недостаточное количество центров экономического роста, плохие дороги и коммуникации, старение населения, устаревшее, неэффективное производство и отсталые технологии, межрегиональная разница в качестве жизни населения, плохая экологическая ситуация и т.д.

Это – размах, обозначение задач, стоящих перед правительством. Логично ожидать, что дальше в своём документе Минэкономразвития описывает, что оно собирается со всем этим делать. Но министерство ничего конкретного не предлагает. Стратегия сводится к тому, что недостатки надо бы исправить: число центров экономического роста увеличить, дороги улучшить, производство и технологии обновить и т.д. А как это сделать, министерство не знает.

И это понятно: для выполнения такого плана силами государства нужно, чтобы все предприятия, все ресурсы, вся территория находились в государственной собственности. Например, если говорить о системе расселения, то есть экономически более рациональном размещении населения как «производительных сил», то это, кроме прочего, подразумевает и масштабное жилищное строительство по всей стране. А такое возможно только в социалистических условиях. В сегодняшней реальности возникают вопросы, на которые нет ответа: кто будет строить заводы, кто будет строить жильё, кто будет выравнивать качество жизни в регионах? Если всё это делать собирается правительство, то, конечно, оно должно предложить разумное решение. Однако в нынешнее время оно не имеет возможности заниматься созданием промышленности и строительством жилья, поэтому и предложить ничего не может.

Социалистический вариант преобразований невозможен уже потому, что в правящем слое нет желающих вернуть своё имущество государству в общенародную собственность. Для этого нужна новая социалистическая революция, а правящий слой, конечно, ничего такого делать не собирается.

Другой вариант – создание корпоративного государства по типу Италии времён Муссолини. Однако это тоже предполагает инвестирование значительных средств в экономику и социальную инфраструктуру страны. И тоже не наш случай.

Правящий слой существует отдельно от страны. У него свои планы и задачи, которые никак не связаны с жизнью России. Поэтому никакой настоящей стратегии развития страны у него нет и не может быть: для этого требуется общая – общенациональная – цель, а её нет.

План Минэкономразвития не демонстрирует ни амбиций, ни энтузиазма, поскольку его разработчики наверняка понимают, что на самом деле он никому не нужен и никогда не будет осуществлён. Министерство просто выполнило свою работу, ни на что большее не рассчитывая. Методологически план ничего нового не содержит: это рамочный документ. Он предполагает, что конкретику будут писать региональные органы власти, а центр будет осуществлять общее руководство этой работой. Далее, если какие-то идеи будет решено осуществить, федеральный бюджет выделит средства, если они будут. И в этом тоже нет ничего необычного, так всегда и делали.

Практические предложения сводятся к разделению страны на 14 регионов – по числу крупных городов (свыше 1 млн. жителей), которые должны стать локомотивами экономического развития – и сосредоточению их деятельности на наиболее перспективных экономических направлениях. Роль государства, по плану, заключается в финансовой поддержке из федерального бюджета, предоставлении дотаций, налоговых льгот, преференций. Это тоже стандартная практика. И задачи, которые министерство планирует решать, тоже описываются стандартно-бюрократически: «повышение конкурентоспособности», «развитие эффективных экономических специализаций», «ускорение экономического роста», «социально-экономического развития перспективных центров экономического роста» и так далее – без подробностей (но тут подробности и не нужны: эти процессы по своей сути бесконечны, чем и удобны для бюрократии. Можно повышать и ускорять десятилетиями). В общем, план выглядит обычной бюрократической отпиской, не предполагающей реальной работы на результат.

И есть одна, принципиальная, причина, из-за которой даже такой план не будет принят ни в коем случае. И этой причиной является как раз потенциал Стратегии, или скорей намёк на него. А именно: если представить, что Стратегия будет успешно реализована, то, согласно ей, в стране возникнет 14 мощных самодостаточных регионов. И в этом случае неизбежно возникает вопрос: если они могут быть самостоятельными, то зачем им Центр? Он делает для регионов что-то полезное? Нет. Он только выкачивает из них средства. Если бы он действовал как, например, Вашингтон, федеральный центр США – то есть занимался бы внешней политикой и определял общие положения внутренней политики страны – то в этом и было бы польза. Но от российского Центра и от проводимой им внешней политики, как и от внутренней – всей стране только одни неприятности и неудобства. А, значит, регионы, став мощными и самодостаточными, могут не захотеть терпеть диктат центральной власти и либо отделятся, создав независимые государства, либо ограничат полномочия Центра до уровня, который их устроит.

Такая перспектива не может нравиться Центру, и, значит, он не допустит развития событий в этом направлении. Но в таком случае весь план, представленный в Стратегии Минэкономразвития, вообще теряет смысл. Не будет ни «повышения конкурентоспособности», ни «ускорения экономического роста», ни «социально-экономического развития». Регионы так и останутся слабыми и зависимыми от федеральной власти.

Почему в России нельзя сделать как в США? Центр не заинтересован в том, чтобы дать самостоятельность регионам, увеличить их права, потому что страна продолжает существовать, опираясь на имперский принцип: эксплуатация колоний метрополией. На сегодняшний день Центр остаётся метрополией, а регионы – его колониями. При отказе от этого принципа метрополия потеряет доходы, а это огромные суммы. Кроме доходов от нефти, газа, металлов и иных ресурсов, Центр получает и другие средства, например, от предприятий, работающих в регионах, но зарегистрированных в Москве (то есть налоги и прибыль уходят из регионов туда). И даже значительная часть региональных авиаперевозок осуществляется через Центр (в Стратегии об этом тоже упоминается: «Сохраняется крайне высокий уровень централизации авиационных перевозок на Москву»).

Гигантские средства, которые со всей страны стекаются в федеральный бюджет, и которые можно расходовать бесконтрольно, дают возможность исполнять любые свои желания и планы. Это удобно и приятно. Жизнь, как в сказке. Предоставив регионам большую самостоятельность, правящий слой всё это потеряет. Поэтому он ни за что на это не согласится.

Из всего этого следует фундаментальный вывод: нынешнее устройство страны принципиально противоречит целям её существования. Сколько бы правительство не объявляло реформ и не публиковало планов развития, ничего из этого сделано не будет: любые полезные преобразования в стране ухудшают положение власти и грозят ей гибелью. Пока есть силы, власть будет защищать и сохранять существующее пол

Челябинск, Сергей Ясинский

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