Переходное состояние. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Наша страна в ХХ веке прошла через три главных этапа, последний из которых длится до сих пор. Во-первых, это большевистский этап – с октября 1917 года до марта 1953 года (смерть Сталина). Затем советский этап, который длился до распада СССР в декабре 1991 года. И, наконец, сегодняшний постсоветский, «рыночный», этап.

Первый из этих периодов был нацелен на осуществление мировой революции военным путём и установление социалистической системы в масштабах всей планеты. Для выполнения этой задачи все ресурсы страны и вся её экономика были направлены на создание мощной армии. Сама страна рассматривалась исключительно как ресурс революции, и самостоятельной ценности для советского руководства не имела. На существование населения отводились минимально необходимые средства, и само его существование полностью посвящалось подготовке войны и революции.

Внешняя политика на первом этапе была направлена на создание предпосылок победы – обострения противоречий между капиталистическими странами, формирования «пятой колонны» внутри них (Коминтерн), подготовку к новой мировой войне, в которой европейские страны взаимно ослабят друг друга и сделают победу СССР лёгкой.

Этот план в результате Второй мировой войны провалился. По задумке Сталина, война должна была привести к победе социалистической революции в капиталистических странах, но из-за Гитлера всё пошло не так, как планировалось. В этом смысле гитлеровскую Германию можно считать своего рода антителом (небезопасным, как оказалось), выработанным западной цивилизацией для борьбы с большевизмом.

Борьба с нацизмом привела к истощению СССР. Инфраструктура страны в значительной степени оказалась разрушена, военная экономика была непригодна для мирной жизни изначально, а гражданская экономика никогда толком и не развивалась. Численность населения сократилась, его силы были подорваны. О мировой революции уже не могло быть и речи: нужно было восстанавливать страну. И остаток периода был посвящён решению этой задачи. Считая с 1917 года и до 1953 года, первый этап длился 36 лет.

Во втором периоде СССР отказался от военных методов установления социализма и пошёл по пути политического и экономического расширения социалистического пространства. Для этого нужно было искать союзников, объяснять и демонстрировать им преимущества социализма и помогать его строить. Этот способ требовал мощной экономики и больших финансовых возможностей, которых у Советского Союза тогда не было.

На создание такой экономики были нацелены мероприятия хрущевско-брежневского периода, однако ни попытки экономических новаций при Хрущёве, ни косыгинская реформа во времена Брежнева к серьёзным сдвигам не привели. В конечном счёте, пришлось сделать ставку на продажу нефти и газа Европе, благо были найдены крупные месторождения. Но этого не хватало даже для поддержания социализма в собственной стране, не говоря уже о его построении во всём мире. Поэтому социалистическая идея выглядела, чем дальше, тем более утопичной.

После нападения СССР на Афганистан США обрушили цены на нефть, и вскоре от «преимуществ социализма» не осталось ничего. Оказалось, что к тому моменту жизнеспособность СССР полностью зависела от потребностей Европы в энергоносителях. Собственная экономика была настолько неразвита, что не смогла выдержать ценового давления. В итоге, экономическая слабость Советского Союза привела к его распаду. Второй этап длился 37 лет.

Третий этап начался с экономического краха и попыток страны выжить на развалинах. Официальной целью были объявлены интеграция в западную цивилизацию и создание рыночной экономики. На самом деле никакой новой экономики тогда не строили – вся страна занималась торговлей, продавая всё, что покупалось. Советская продукция, из-за её низкого качества, никому не была нужна, советские заводы были устаревшими и распродавались по цене металлолома. Рубль обесценился, в ходу были доллары и немецкие марки (позже появились евро). Главной ценностью оставались нефть, газ, трубопроводы, добыча металлов – потому что это покупалось на Западе. За эти ресурсы шла серьёзная борьба.

С интеграцией в европейскую цивилизацию никто не спешил. Хотя с самого начала третьего этапа об этом говорилось много и постоянно, события внутри страны развивались в другом направлении. Вместо установления твёрдых правовых оснований в жизни и экономике, укрепления законности, обеспечения права собственности власть всё больше тонула в криминале.

В советские времена вопросами права никто себя особо не утруждал: по сути СССР был криминальным государством, замаскированным социалистической идеей – но которая хотя бы частично сдерживала власть и население, вынуждала создавать хотя бы видимость законности и придерживаться декларируемых правил. А поскольку с распадом СССР «социализм» отменили, и объявили «капитализм», то необходимость маскироваться отпала. Кроме того, в советские времена «капитализм» всегда представлялся пропагандой как преступный строй, поэтому неудивительно, что переход к рыночной экономике многими был понят как свобода преступлений. Криминальное мировоззрение превратилось в новую идеологию, органично заняв место прежней.

Пока российское руководство изображало движение в сторону Запада, отношения с Европой были хорошими: РФ получала помощь и одобрение, в качестве исключения была принята в G7 – группу семи наиболее влиятельных государств с развитой экономикой – чтобы подчеркнуть её значительную роль в мировой политике. И вообще, к трудностям и странностям в поведении руководства РФ на Западе тогда относились «с пониманием». В то время же налаживалось сотрудничество в бизнесе, создавались совместные экономические проекты, выдавались кредиты и т.д. Западная цивилизация была заинтересована в интеграции России, и всячески ей помогала.

Но затем, уже в третий раз, отношения с Западом стали плохими: европейская цивилизация несовместима с криминалом. Хотя российская пропаганда обвиняет в ухудшении отношений Запад, рассказывая о его кознях против России, истинной причиной является именно это.

Для Европы это разрушение и гибель, поэтому она отторгает сегодняшнюю Россию, несмотря на её попытки подсластить свой яд денежными вливаниями. Влияние российской коррупции затрагивает лишь небольшую часть европейского населения, которое состоит из 741 миллиона человек, и поскольку европейские страны продолжают быть демократическими и сохраняют свои правовые основания, этот процесс не может привести к фатальным последствиям. Европа останется собой, измениться должна Россия.

На сегодняшний день третий этап длится 27 лет, считая с 1992 года. В том, что по своему характеру он не рыночный, а криминальный, уже нет никаких сомнений. Как и в том, что интеграция с Европой не удалась: в России не произошло перехода к правовому государству и обществу.

Возможен ли этот переход, и если да, то когда он произойдёт? Что касается сроков, то, чисто формально: если исходить из продолжительности предыдущих этапов, 36 и 37 лет, то до конца третьего этапа остаётся примерно 10 лет – это 2028 год. А поскольку процессы часто растянуты во времени (с отдельными пиками напряжённости), то можно предположить, что период завершится где-то между 2025 и 2030 годами.

А если говорить о самой возможности перехода, то здесь пока остаётся неопределённость. Ведь значение имеет способность страны перейти к новому состоянию. Народ в существующем положении может находиться бесконечно – он находится в нём всю свою историю. А главный фактор установления правовой системы – государство. Оно для того и существует в принципе – чтобы устанавливать единые правила жизни и следить за их исполнением. Следовательно, всё зависит от того, возможно ли возникновение на территории нашей страны цивилизованного государства европейского типа.

Поскольку добровольно у нас это не получается – вся история России состоит из политических катастроф – значит, должны произойти некие процессы, которые вынудят это сделать. Как минимум, у сегодняшней ситуации должно быть некое логическое завершение, исчерпание возможностей жить по-прежнему. То есть жизнь должна стать невыносимой – что предполагает возникновение чрезвычайно тяжёлых условий.

При этом степень ухудшения положения, до которой дойдёт страна, зависит от упорства, с которым она будет пытаться сохранить своё нынешнее устройство: чем более ригидной она будет, тем хуже окажутся условия для начала изменений в лучшую сторону.

Исходя из политики нынешнего режима, к 2028 году Россия подойдёт полностью истощённой ресурсно (насколько позволяют существующие технологии добычи) и выжатой финансово. То есть нас ожидает полномасштабный экономический кризис. За ним неизбежно последует политический – кризис управления. И это окажется подходящим моментом для создания нового государства и новой страны, опять почти буквально с нуля.Сейчас нет никаких причин считать, что Россия справится с этой работой сама. События прошлого говорят о том, что скорей всего после периода кризиса она опять вернётся к традиционному для себя способу существования – с обязательной прогулкой по любимым граблям.

Челябинск, Сергей Ясинский

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