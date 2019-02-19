Паря с закрытыми глазами. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Что есть сегодня власть в РФ? Прежде всего, это группа лиц, принимающая решения фактически вне задач государственного управления и в обход законодательства – правящая верхушка. Во-вторых, это компании, которые обеспечивают финансирование – Газпром, Роснефть и так далее, а также банки, тесно связанные с верхами. В-третьих, это «пирамида власти», многочисленные и разнообразные имитации государственных структур, которые выполняют решения правящей верхушки и заодно преследуют собственные цели этих структур.

Эти имитации представляют собой остатки прежнего государства, выродившиеся в пустую оболочку и перенацеленные на новые задачи – обогащение правящего слоя и обеспечение его безопасности.

Есть люди, которые используют государственные структуры и законодательство для своей выгоды, личной и групповой, и выдают собственные интересы за государственные. А выполнение подлинных государственных задач – которые и есть общественные – ими только провозглашается и обещается. Решать эти задачи никто не будет. Все обещания – это только прикрытие истинных намерений и действий верхов.

В общем виде эти намерения всегда одни и те же: обогащение и безопасность. А действия могут быть любыми, при условии, что они соответствуют указанным намерениям и адекватны меняющейся ситуации. Население при этом представляется не больше чем инструментом и расходным материалом: на него если и обращают внимание, то лишь ради оценки его пригодности для выполнения работы.

Угрозы, возникающие из-за недовольства населения, тоже, по идее, должны учитываться, но, как показывают слова и дела чиновников, они в последнее время с этим не очень-то и считаются. Это можно объяснить их уверенностью в своей защищённости, но также и неспособностью что-либо изменить в границах своей компетенции, и надеждой на то, что население перетерпит, и ситуация как-нибудь урегулируется сама. Поскольку на своих должностях они всё равно ничего сделать не могут, им остаётся надеяться только на это.

В принципе, обозначенные цели правящего слоя в своей основе не являются преступными – к богатству и безопасности стремятся все люди. И российские верхи, теоретически, могли бы обеспечить себе безопасность, если бы обогащались, соблюдая правовые нормы. Тем самым они бы сохранили связь с обществом, имели общее с ним представление о будущем и двигались вместе с ним в нужную сторону. То есть происходил бы нормальный процесс развития, переход от прежней модели существования страны к новой.

Но они пошли другим путём, и теперь им отступать некуда. Действовать иначе они не могли с самого начала, потому что абсолютно неконкурентоспособны ни в управлении, ни в бизнесе, и, поступая по правилам, они не получили бы ничего – ни богатства, ни власти. Только используя запрещённые приёмы, они смогли обогнать конкурентов и занять места наверху. Таким образом, даже сам этот пройденный путь указывает на их некомпетентность.

Многочисленные чиновники в государственных структурах точно так же совершали разнообразные преступления и правонарушения. Соответственно, теперь там собрана огромная масса людей, заинтересованных в сохранении существующих порядков ради обеспечения своей безопасности и возможности продолжать обогащаться незаконными способами.

И если бы вдруг правящая верхушка начала наводить порядок, это привело бы их к принципиальному конфликту со всей этой государственной структурой, точней, слоем чиновников в ней (номенклатурой), и стало бы главной опасностью для власти.

Но такой поворот невозможен: богатство правящего слоя возникло именно из пренебрежения общественными и государственными интересами и предпочтения личной выгоды. Отсюда появились и обязательства друг перед другом, от которых избавиться нельзя. Поэтому поддержка сверху им гарантирована взаимозависимостью. И это убеждает, что система не изменится до самого своего конца.

Но также из этого следует, что никто из них объективно не может укреплять государство – независимо от их личного представления ситуации и желания – поскольку выбор в качестве приоритета интересов страны неизбежно закончится для них смещением с должности и наказанием.

Отдельные люди и группы, в том числе верхушка, могут пытаться заняться укреплением государства, хотя бы из чувства самосохранения (и, кажется, иногда пытаются), но большинство в правящем слое действует в рамках созданной системы, и с этим ничего нельзя поделать. Можно отдавать какие угодно строгие приказы – большинство, если и будет подчиняться, то лишь формально – имитируя требуемую деятельность и отсылая наверх фальшивые отчёты, а фактически, занимаясь саботажем.

Система перешла в режим самоуничтожения и не может перенастроиться, чтобы себя спасти. Чиновники подтачивают государственные структуры на пользу себе и во вред власти. Это, конечно, недальновидно, но по-другому они не могут – таковы теперь правила. Правящая верхушка действует противоречиво, стремясь остановить разрушение без прекращения разрушительных процессов. И единственный способ достичь этого, который она нашла – это отказ видеть, что происходит. А это признак, указывающий на бессилие.

Ещё сейчас власть пытается принять меры, чтобы полностью скрыть всю негативную информацию и от населения, но это тоже всего лишь маскировка, а не выход из положения. Очевидно, что эти меры не могут ничего исправить и улучшить. Они могут разве что создать иллюзию благополучия, а это тоже говорит о том, что власть не в состоянии предпринять что-либо сверх этого, даже ради собственного спасения.

У власти не осталось точек соприкосновения с интересами общества. Раньше для поддержания иллюзии единства она использовала придуманные политтехнологами конструкции и идеи – скрепы, величие, победа и т.п. Но теперь, судя по решительным мерам, ухудшающим положение населения, а также по откровениям чиновников, она отказалась от всего этого, и в результате стремительно теряет поддержку народа.

Для своего сохранения ей следует принимать экономические меры, стимулирующие развитие промышленности и торговли, и, как следствие, повышающие благосостояние населения, но она действует наоборот, тем самым отталкивая страну и самоизолируясь. С позиции здравого смысла её действия абсурдны, так как ведут к гибели, но – «мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла» (Д. Песков).

Власть, по её словам, оперирует понятием законности, но эта законность, как становится всё ясней, тоже не в ладах со здравым смыслом. Она облекает в форму закона свои пожелания, не имеющие ничего общего с нормами права, а то и вступающие в противоречие с реальностью, и затем рассчитывает добиться от страны выполнения неисполнимого. Она хочет невозможного, и не думает о последствиях.

Власть воспарила над страной, и мнит, что законы природы её не касаются. Однако она не птица, и летать не может, поэтому, однажды взлетев, обязательно упадёт. И тем скорей, чем меньше дружит со здравым смыслом.

Челябинск, Сергей Ясинский

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