Челябинск, Апрель 12 (Новый День, Сергей Ясинский) – Росстат заявляет об улучшении экономической ситуации в России. Экономист Сергей Ясинский разбирается, что это значит:

«В промышленности продолжается спад, инвестиции незначительны – вообще, инвесторы предпочитают выводить капиталы из страны, а не вкладывать новые. Западные компании уходят из РФ: недавно об этом заявила компания «Форд». Статистика выдаёт неутешительные показатели.

Поэтому сменили главу Росстата. И экономическая ситуация в стране резко улучшилась. Оказалось, что в России происходит предпринимательский и инвестиционный бум. Российская экономика пышет здоровьем, всё растёт и колосится, производство инвестится: деньги текут полноводной рекой – целых 67 миллиардов долларов.

А западные компании уходят не потому, что в России плохо, а потому, что плохо у них самих: им приходится сокращать производство, потому что никто не покупает их продукцию. И причина, конечно, не в отсутствии денег у российских покупателей, а чём-то другом, наверное, эта продукция плохая.

А вот российские компании и предприниматели чувствуют себя отлично. Бьют рекорд за рекордом. Малое предпринимательство растёт в пять раз быстрей, чем крупное и среднее, а в целом экономика в 2018 году выросла на 4,3%, что очень даже неплохо. Правда, независимые статистические службы этого не подтверждают – но это потому, что они смотрят не туда. Они не умеют, а Росстат умеет: он видит невидимое, а именно: «операции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами». Есть наблюдаемая экономика, и там действительно ситуация не очень. И есть ненаблюдаемый сектор экономики, который никто не видит, но в котором всё просто замечательно.

Это нововведение позволяет улучшать любые экономические показатели без ограничений. Статистика за гранью статистики – это очень своевременное достижение: благодаря ему экономика России сможет достичь выдающихся результатов и обогнать все остальные страны.

Шутки шутками, но если попытаться найти рациональное зерно в исследовании Росстатом «невидимого фронта», то можно предположить, что он обнаружил следы теневой экономики. Тогда замеченный им быстрый рост малого предпринимательства на самом деле означает переход предпринимателей из открытого состояния в эту теневую область. Уход из-под надзора государства. В таком случае, выдавать это за успех государственной экономической политики странно. Ведь смысл этого процесса противоположный: государство создает такие экономические условия, что бизнес вынужден от него прятаться. И если этот переход действительно происходит с такой скоростью, то, значит, малый бизнес окончательно разочаровался в нынешнем режиме. И начал действовать.

Уход капиталов в невидимую область означает их недоступность государству, невозможность их учёта и, вследствие этого, невозможность взимания с предпринимателей налогов и сборов. С точки зрения государства, это плохо, но для экономики страны, как показывает статистика Росстата, – хорошо.

Недавно глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин хвастался, что в последние годы налоговые сборы растут в 33 раза быстрей, чем экономика. Ему, конечно, нужно отчитываться перед правительством, и с его точки зрения такая ситуация свидетельствует об успешной работе его ведомства, но, если смотреть исходя из интересов экономики, то она растёт в 33 раза медленней именно потому, что такова налоговая политика. Высокая налоговая нагрузка убивает бизнес, не даёт ему не то что развиваться, но даже уже и существовать. И разумное правительство должно ругать Мишустина, а не хвалить: ведь он режет ту самую курицу, несущую золотые яйца.

Но само собой, никто его ругать не станет. Валентина Матвиенко даже попросила его найти ещё денег – «на реформы». Кстати, насчёт «реформ» – недавно провели спортивную Универсиаду, которая обошлась стране в 80 миллиардов рублей. И это как раз характеризует подлинное отношение правящего слоя к заявленным реформам: когда денег не хватает, ими не разбрасываются. Копя деньги на серьёзное дело, никто не тратит их на ерунду. И это лишнее подтверждение того, что все объявления о предстоящих преобразованиях – всего лишь слова. Кстати, с момента этого объявления прошёл уже год. Никто не хочет отчитаться, что сделано?

Может быть, где-то что-то строится? У кого-то повысились зарплаты? Созданы новые производства, отремонтированы дороги, улучшилось снабжение школ и больниц?

Судя по отдельным репликам чиновников, все ответы на вопросы перенесены на период после 2024 года. Мол, когда реформа закончится, тогда и отчитаемся. Ну, и не зря, наверное, эта дата совпадает с окончанием текущего срока президентства и очередной проблемой переизбрания президента Путина на должность президента Путина. С этим пока ничего не ясно, может, и отчитываться не понадобится, кто знает. Хотя, конечно, они и сейчас прекрасно понимают, что никаких реформ не будет, но вот что будет – неизвестно. Поэтому непонятно, что говорить. Нужно ждать, пока прояснится обстановка.

В конце марта, 26 числа, прошло заседание расширенной коллегии Министерства финансов. Это они для себя – определяют, что сделано, и что делать дальше. Выступление министра финансов Силуанова было посвящено профильным вопросам министерства: доходам и расходам.

Доходы предлагается увеличивать: планируется создать прозрачную систему неналоговых платежей; начиная с 2020 года, распространить налог на профессиональный доход на всю страну; совершенствовать работу с теневым сектором по улучшению администрирования налогов.

«В текущем году эта работа должна быть расширена за счёт мер по обелению теневых зарплат, выявления и постановки на учёт имущественных комплексов, внедрения системы прослеживаемости ввоза товаров и системы прохождения товаров от границы до розницы». Как сказал Силуанов: «Будем внедрять современные технологии, работать с базами больших данных, которые уже позволили существенно продвинуться в этом направлении».

Федеральной налоговой службе ставится задача: «увеличить налоговую базу по страховым взносам и налогам на доходы физических лиц за счёт сокращения серых схем по выплатам зарплат, обеспечить комфортный переход налогоплательщиков на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, а также реализовать меры по дальнейшей автоматизации и переводу в электронную форму сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, с тем, чтобы запустить формирование регистра населения».

Федеральная таможенная служба должна будет «обеспечить перевод таможенных операций в безбумажную среду, внедрить новую систему управления рисками, направленную на создание благоприятных условий для тех участников внешнеэкономической деятельности… Обеспечить проведение эксперимента по внедрению новой схемы взимания таможенных платежей в Интернет-торговле».

Сюда же – к увеличению доходной части – относится задача по повышению объёмов долгосрочных сбережений и системы пенсионных накоплений. То есть «длинные деньги» – долгосрочные инвестиции – будут формироваться из денег населения. (Ну, это понятно: российский бизнес сегодня не имеет долгосрочных планов, и не хочет инвестировать вдолгую. Слишком велики риски.) К этому же пункту можно отнести инвестиции в жилищное строительство. По этой теме Силуанов говорил только об ипотеке. То есть финансирование строительства нового жилья тоже перекладывается на население.

Что касается расходов, то всё решается традиционно бюрократически: планируется повышать их эффективность путём совершенствования мер по их контролю и регулированию.

О национальных проектах на коллегии не сказано ничего конкретного. Даже Кудрин, как глава Счётной палаты, посетовал, что «мы пока ждём планов достижения национальных целей, как сказано в Основных направлениях деятельности Правительства. Пока они не представлены..." Действительно, одно дело говорить, что «проведена большая работа», а другое – показать, как именно правительство собирается выполнить программы «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда» и т.д. Об этом на коллегии не высказался никто.

Из выступления Силуанова можно сделать вывод, что вся конкретика возлагается на региональные власти, а Центр берёт на себя только постановку задач в общем виде, контроль исполнения и финансирование на определённых условиях. Причём эти условия не самые приятные, что можно понять из слов Силуанова о том, что региональные власти неохотно подключаются к реализации национальных проектов.

«По состоянию на текущую дату, мы видим, что по национальным проектам заключено всего чуть больше 2 тыс. контрактов, или примерно 3% от объёма распределённых межбюджетных трансфертов в национальные проекты. При этом 21 регион вообще не заключил ни одного контракта, а 30 регионов – от одного контракта до трёх».

Конечно, этого следовало ожидать, когда одним вершки, а другим корешки. Центральная власть выдумывает фантастические проекты и поручает регионам осуществить их самостоятельно. Да еще нести за это ответственность.

Ну, и если сравнить, сколько слов посвящено сбору денег, а сколько нацпроектам, то нетрудно увидеть, что на самом деле правительство интересуют только деньги. Ничего, кроме денег.

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