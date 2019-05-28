Лёд всё тоньше. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский анализирует 6-летний план развития страны, принятый в 2018 году.

«Рывок. Пора делать рывок.

Всю подготовительную работу по резкому улучшению положения в стране правительство проделало: подвело теоретическую базу, разработало проекты и планы, собрало деньги. Теперь надо приступать непосредственно к осуществлению задуманного. А вот с этим проблемы.

Никто не берётся за выполнение. Казалось бы, есть планы и деньги – бери и работай. Но нет: планы неконкретны, и непонятно, как их реализовать. Деньги то не приходят, то нет желания их брать (под обязательства, за которые нужно отвечать). Вот уже Греф, Кудрин, ЦБ отмечают, что задачи на 2019 год неосуществимы. Предлагается считать этот год периодом «раскачки».

А несколько месяцев назад все согласились, что и 2018 год учитывать в программе не следует: он как бы подготовительный. То есть теперь уже два года из шести (до 2024-го включительно) вычёркиваются. Остаются четыре. При том, что проекты, по словам Грефа, «еще не сформированы». «Я бы в этом году не ожидал больших результатов. А вот в следующем году, может быть, за счет реализации национальных проектов может быть и другая экономическая динамика» – предположил он.

Но вот ЦБ так не считает. Судя по его докладу о кредитно-денежной политике, до 2021 года о влиянии нацпроектов на экономику можно даже не вспоминать. Да и потом этот фактор, скорей всего, окажется слабым.

Логика рассуждений Центробанка ясна и понятна: для реализации нацпроектов нужны деньги, причём не рубли, а настоящие. Следовательно, нужны инвестиции. А их нет. Серьёзные инвесторы избегают сотрудничества с РФ, а те, кто до недавнего времени размещали свои активы в России, выводят их. Кроме того, наблюдается катастрофический отток капиталов из страны, в том числе доходов от продажи нефти и газа: их невыгодно оставлять в России.

Это означает, что нацпроекты с точки зрения бизнеса непривлекательны. Никто в них не верит, никто не ожидает какой-либо прибыли от них. Что и понятно: пустые министерские разговоры не могут обмануть профессионалов-практиков.

Популистские обещания, которые, возможно, убедительны для невзыскательной публики, легко проверяются на исполнимость по реальным бизнес-критериям, и отток средств служит выразительным указателем на итоговое заключение специалистов. Ну а Центробанк, естественно, имеет самое ясное представление о состоянии финансов и их движении в стране, поэтому его скептическое отношение к нацпроектам вполне заслуживает внимания.

То, что для выполнения национальных проектов рубли не годятся, говорит о том, что в стране ничего нужного для этой работы нет, и всё придётся покупать за границей: оборудование, материалы, труд зарубежных специалистов и т.д. Это опять, как в тридцатые годы 20 века: нанимаем и закупаем всё на Западе, они нам всё делают, мы платим, а потом говорим, что сами сделали. Простое повторение прошлого опыта. Правда, есть и существенное новшество: на этот раз деньги тоже должны быть чужими.

При Сталине за проведение индустриализации в СССР с Западом расплачивались зерном и другими реальными ценностями. Сегодня этих ценностей нет, и платить нечем. Поэтому необходимы инвестиции. Однако инвесторам этот сценарий абсолютно неинтересен. Строительство дорог, мостов, жилья и т.п. – это всё, конечно, хорошо, но какую прибыль сможет извлечь из этого инвестор? Никакую. Так зачем ему в это вкладывать? Вот и нет инвестиций.

Кроме того, следует учитывать вероятность воровства. Сколько раз такое было: приходят деньги на какой-нибудь проект и просто растворяются, исчезают – пойди, верни. Даже спросить не с кого. И обращаться в суд бесполезно.

Не идут западные бизнесмены, не идут и российские. Уже даже очередную амнистию капиталов для них объявили – и всё равно не откликаются. Видимо, помнят, что произошло в прошлый раз, когда один такой откликнулся – его арестовали прямо на границе. А ведь перед этим Титов – омбудсмен по бизнесу – клятвенно заверял, что ничего такого не случится, что это абсолютно серьёзно и безопасно, с гарантией. Ну, теперь-то, надо полагать, наивных не осталось.

Отсутствие инвестиций указывает на отсутствие у страны экономических перспектив. Раньше инвесторы, очевидно, «добирали» в бизнесе то, что ещё могло приносить прибыль, вкладывая в это необходимые суммы. А сейчас, похоже, таких ниш не остаётся, или риски становятся слишком большими. Разрушение экономики привело к тому, что всё поделено между своими, а чужих не осталось. Значит, теперь придётся забирать у своих, делить пирог по-новому.

Опасность пострадать значительно вырастает, особенно для иностранцев: раньше в России соблюдали хотя бы видимость законности, но теперь уже не до церемоний. Последствия сейчас не интересуют, последствия – это потом, а сейчас деньги нужны.

Доходность существующего бизнеса падает, а аппетиты как минимум не уменьшаются. Должностным лицам и «своим» бизнесменам становится всё трудней отчислять оговоренные суммы «наверх» – деньги уже не на чём зарабатывать и негде взять.

Но и у населения деньги не бесконечны. Существует естественный предел собираемости налогов и прочих поборов. Вот уже пишут, что у 97% населения имеется только 10,7% всех финансовых активов, 8% всех срочных вкладов и 11% всех наличных сбережений.

То есть всего лишь у трёх процентов населения сосредоточены 89% всей наличности и 92% всех срочных вкладов. Три процента – это, конечно, правящий слой, 4,2 миллиона из 140 миллионов населения. И, судя по статистике, это уже предел, выше которого подняться невозможно: в предыдущие годы ситуация была примерно такой же.

Эта концентрация средств, кроме прочего, говорит о том, что идея «люди – вторая нефть» утопична: жить за счёт бесконечного собирания «дани» не получится. Жизнь на ренту возможна только в благополучной стране с развитой экономикой, а Россия к таким странам не относится. Население имеет минимум денег для жизни, которые почти все находятся в обороте, и отъём этих средств приведёт к сбоям в работе всех структур – и государственных, и социальных, и экономических. Страна станет нежизнеспособной и просто развалится.

Также эти цифры указывают на то, что страна опустилась к нижней границе выживания, и у неё больше нет запаса прочности – что иллюстрируется бесконечной чередой катастроф, на которые государство уже почти не реагирует. Нечем. Государство приближается к состоянию банкротства. Ситуация становится всё более хрупкой и всё более напряжённой».

Челябинск, Сергей Ясинский

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