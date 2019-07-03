Главная проблема. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В конце «Прямой линии» президенту Путину задали вопрос: «Какая главная проблема сейчас в России?"

И Путин ответил: «Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать, разными способами в ходе реализации нацпроектов, добиться повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем – это рост производительности труда, которого мы обязательно должны добиться». Тему разбирает экономист и историк Сергей Ясинский.

«Идея важности повышения эффективности труда появилась у Путина не впервые: ещё в 2011 году он говорил, что «за предстоящее десятилетие надо увеличить производительность труда минимум в два раза. А в ключевых отраслях российской экономики – в три-четыре раза». А до этого Д. Медведев, будучи президентом, высказывался ещё решительней: «Производительность труда должна возрасти в четыре раза по всем отраслям. Но в некоторых отраслях нужно не четырехкратное, а десяти- и даже двадцатикратное увеличение производительности труда».

Надо сказать, что они не первооткрыватели этой идеи. Как и полагается, основоположником тут был Ленин. Ещё в 1919 году он писал: «Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда. … Коммунизм есть высшая, против капиталистической, производительность труда».

И все последующие руководители государства в этой теме от него не отставали. И Сталин, и Хрущёв, и Брежнев, и Горбачёв с его ускорением – буквально всем очень было нужно от страны то же самое. Но, как известно, положительных результатов не достиг никто. И теперь новые титаны, наследники славной традиции, Путин-Медведев-Путин, двадцать-лет-у-власти, идут той же дорогой.

Что они понимают под повышением производительности?

Вообще, в нормальных странах производительность растёт из-за разработки и применения новых, более эффективных методов и технологий, автоматизации производства, экономии средств и рационального использования человеческого труда. Эти процессы прочно связаны с повышением образовательного уровня населения и ростом уровня жизни (эффективность труда и уровень жизни прямо и взаимно связаны друг с другом). И всё это подразумевает личную заинтересованность участников этих процессов и их личную активность в них.

А как это понимается в России? Чем руководство страны намерено поднять производительность?

Если говорит о Путине, то, судя по «Прямой линии», он не особо представлят, как этого добиться. Он говорил о том, что сделать это нужно, что это очень важно, потому что позволит поднять уровень жизни. Но что именно нужно делать, он не сказал. Значит, не знает?

Характерная фраза: «Прежде всего, нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство». Из этого видно, что его понимание проблемы не выходит за рамки поиска источников финансирования. Ни образование, ни проблема подготовки профессиональных кадров, ни разработка новых технологий, ни создание условий для их возникновения – ничто из этого его не берется в расчет. Деньги, деньги и ещё раз деньги – вот настоящий и единственный предмет заботы.

О практической работе в этом направлении он говорит как человек, имеющий смутное представление об этом: «Это развитие инфраструктуры. Скажем, кто будет строить железные дороги или мосты, или шоссейные, автомобильные дороги, подводить электричество и т.д."

Угу – «и т.д." – вот именно. Как это связано с повышением производительности труда? Никак. Единственно внятное, что тут промелькивает, это вопрос: кто будет строить. То есть, опять же, кто получит прибыль. И этот вопрос с развитием страны не связан никоим образом. Он отражает реальную его жизнь – связь с окружающими его людьми и вопросами, которые они обсуждают между собой. За рамки этих внутренних тем полностью выйти не получается даже на «Прямой линии».

Поэтому, когда его спросили о результатах – «Мой вопрос о национальных проектах... Какие конкретно результаты уже есть?" – он поплыл. И как можно понять из довольно бессвязного ответа, всё ограничилось опять же деньгами. Кому-то что-то выделили – какие-то суммы на что-то. И «по каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться». То есть они будут отслеживать, что получилось – точней, это Путин говорит, что будут, а как получится, неизвестно. Да и что отслеживать? Как бюджетные деньги утекают – это он и сам знает, даже лучше и раньше всех.

Он говорит, что результаты должны чувствоваться уже сейчас. «В этом году, в следующем и так далее». Но то же самое он говорил и в прошлом году. Пока что все (кроме некоторых) почувствовали только отрицательные результаты. Лучше практически никому не стало. И потом: если они должны чувствоваться, то президент – первый, кто должен это чувствовать. И значит, знать. Вот пусть и ответит: какие конкретно результаты по нацпроектам уже есть?

Но что он может сказать? Что собрали с населения триллионы денег, и на этом всё – даже не знают, что с ними делать? Что регионы не хотят брать эти деньги под проекты, потому что не существует никакого плана их использования, а отвечать придётся? Само собой, он этого не скажет. Вот он и не говорит.

Тогда как понимают рост производительности труда его подчинённые? Они говорят об этом легко и откровенно.

Министр экономического развития М. Орешкин: «Для ускорения экономического роста в соответствии с целевым показателем Минэкономразвития (3% к 2020 году) гражданам РФ нужно больше работать и инвестировать собственные средства в российскую экономику».

Министр финансов А. Силуанов: «Мы сейчас провели серьёзную работу по пенсионной реформе. Мы сделали её более справедливой, более стимулирующей для того, чтобы наши граждане больше работали и позже выходили на пенсию».

Глава федеральной налоговой службы М. Мишустин: налоговые сборы растут в 33 раза быстрей, чем экономика.

А. Кудрин, нынешний глава счётной палаты: Россия отстает от развитых стран из-за низкой производительности труда и высоких зарплат у населения.

Председатель правительства Д. Медведев: «Чем больше налогов платит гражданин, тем лучше становится его жизнь».

Население России должно больше работать, меньше есть и больше платить – вот что такое рост производительности с их точки зрения. Это повышение их личных и коллективных доходов от деятельности населения. Очевидно, что это нельзя назвать позицией государственных деятелей. Такие представления характерны для прослойки общества, настроенной исключительно на личное потребление, а не на работу.

Поэтому ждать от них полезной для страны деятельности бессмысленно: они просто неспособны на это. И их разговоры про улучшение жизни населения, чего они якобы стремятся достичь – это всего лишь маскировка их реальных целей и стремлений. Поэтому ответ Путина следует расшифровать таким образом: главная проблема России – это повышение доходности населения (а вовсе не доходов населения).

Но это с их точки зрения. А с нашей, понятно, главная проблема России – правящий слой».

Челябинск, Сергей Ясинский

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