Как запустить «сапера»… Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский анализирует новую экономическую политику нового российского правительства.

«Власть создаёт иллюзию проведения мероприятий, которые должны засвидетельствовать начало работы по улучшению ситуации в стране. Причём то, что это иллюзия, чувствуется в каждой фразе, которую произносят высшие государственные чиновники. Например, президент назначает новое правительство и как бы ориентирует его социально – говорит, что изменения в первую очередь должны почувствовать рядовые граждане, молодые семьи и представители бизнеса.

«Насколько комфортнее, проще, удобнее можно получить государственную или муниципальную поддержку, услугу, социальную помощь, открыть и завести новое дело... Это залог доверия со стороны граждан» – говорит президент, напутствуя нового премьера.

Эта фраза выглядит как концентрат будущей политики правительства и государства, в том виде, как её представляет президент. Образно говоря, Кремль предстаёт здесь в виде Замка Кафки – некой закрытой могущественной структуры, куда с прошением обращается бедный человек в надежде получить помощь, и которая, по мысли президента, должна милостиво откликаться и снисходить к его нуждам – оказывать ему «поддержку, услугу, социальную помощь».

Но можно быть уверенным, что эти его слова – просто формальность: подобные фразы он произносил сотни раз, на всех выступлениях, где ему требовалось показать заботу о населении. Единственное, что можно из неё извлечь – это именно его сегодняшнее видение российского государства, его положения и его отношения к людям, и это то, что характеризует самого президента. А насчёт высказанных им пожеланий – как доказывает жизнь, никогда ни одно такое выступление не приводило к реальным улучшениям в жизни людей.

Новый председатель правительства выступает точно так же формально и бессодержательно: главной задачей правительства он объявляет создание у людей чувства уверенности в завтрашнем дне. Обещает вскоре обогнать Германию по размеру экономики. Фантазирует на тему импортозамещения и увеличения ВВП через расширение потребительского спроса на российскую продукцию. Ожидает роста экспорта российских несырьевых товаров. В общем, поёт старые песни, пропетые другими уже много раз.

Это говорит о том, что они не могут придумать ничего нового, даже новых привлекательных обещаний, чтобы воодушевить население. Уныло повторяют обкатанные мысли, причём те, которые уже подверглись критическому осмыслению и были отвергнуты как утопические. А уровень собственной креативности г-на Мишустина можно оценить по его предложению повысить собираемость налогов, чтобы увеличить потребление в стране. То есть, если у населения отнять больше денег, то оно станет больше покупать. Железная логика сборщика налогов.

А президент? Какие меры предлагает он? Ну, он уже предложил однажды – нацпроекты. И, видимо, настаивает на этом. Но скорей всего потому, что больше предложить нечего, а не потому, что уверен в их необходимости.

Вот он отмечает, что удалось собрать большие суммы и что вряд ли потом получится сделать это ещё раз. Ну, так что надо теперь делать с этими деньгами? А ничего. Он явно не решается сказать что-либо определённое. Только побуждает к неким действиям. Похоже, он тут чувствует какое-то противоречие.

Ведь, если исходить из его слов, он предлагает раздать собранное – поскольку попытки выполнить нацпроекты в силу масштабности охвата отраслей и территорий неизбежно превращаются в раздачу, причём даже без возможности эффективного контроля расходования средств (контроль возможен только постфактум, как констатация того, что деньги исчезли). Но из-за этого произойдёт обнуление достижения медведевско-силуановского правительства – того, что он сам оценил как редкую удачу.

И в то же время он этого не хочет – поскольку не хочет, чтобы деньги пропали. Ему нужен какой-то результативный расход средств, но предложить он ничего не может, потому что ничего и нет. Этим, кстати, ещё раз вскрывается утопичность его плана – с помощью нацпроектов поднять экономику и уровень жизни (если всё-таки считать, что он собирался это сделать).

И в результате он привлекает на помощь всех, от кого можно ожидать отдачи: «Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам: В состав совета вошли 38 человек, среди которых Мишустин, Орешкин, Абрамченко, Голикова, Борисов, Белоусов, Вайно, Володин, Кудрин, Матвиенко».

Они должны сообразить, как выпутаться из ситуации, придумать какой-то выход, решить задачу: как с помощью неподходящих инструментов достичь нужного результата. Но есть простые банальные истины: нельзя прибавить денег населению, отнимая у него деньги. Невозможно повысить уровень жизни мерами, которые ввергают население в нищету. Можно разве что отнять у одних, чтобы дать другим – ну, так ничего нового в этом нет.

Это и без нацпроектов происходит: всё ценное в стране различными путями отнимается у населения и передаётся немногим приближённым к власти. Да и когда пытаются отнять у одних бедных, чтобы обеспечить других бедных, то в итоге получается всё та же помощь правящему слою в ограблении населения – всего лишь создание дополнительных условий, правил, вариантов, помогающих грабить «законно». Например, как только насобирали деньги на нацпроекты, так сразу за ними выстроилась очередь из олигархов, которым нужна срочная помощь из Фонда национального благосостояния. У них своё прекрасное видение, как лучше поступить с деньгами – потратить их на нужды их компаний или положить в западные банки на их счета. Проблемы улучшения жизни населения или экономического роста страны перед ними не стоит.

Самое большее – они могут подрядиться на выполнение какого-то проекта, запланированного в нацпроектах, и сделать его за огромные деньги, многократно превосходящие реальную стоимость работ. И если они пойдут этим путём, то все деньги окажутся растрачены на строительство небольшого числа никому не нужных объектов, созданных исключительно для отчётности. То есть опять же деньги разойдутся по карманам «друзей», и опять непонятно, для чего было их собирать. В общем, с какой стороны ни поглядеть – получается одно и то же.

По действиям нового премьера Мишустина пока ничего определённого сказать нельзя. Ну, разве что отметить, что начало вполне традиционное, даже, наверное, старомодное: председатель правительства решает ознакомиться с жизнью страны. «Мы начинаем поездки по регионам... Мы хотим, конечно, посмотреть в реальности, как обстоят дела, а главное – встретиться с людьми и услышать их мнение». Он говорит, что ему нужно выяснить, где именно следует усилить работу. По сообщениям СМИ, некоторых успехов в этом направлении он уже достиг:

«…в В. Новгороде Мишустину показали, как запустить «сапёра»…»

Другой важной информации с места событий пока нет».

Челябинск, Сергей Ясинский

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