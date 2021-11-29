Самые крутые слухи недели: очковтирательство

Вздрогнули

Говорят, педагогическое сообщество (среднего звена) областного центра в печали: мол, едет в Че министр просвещения Сергей Кравцов, ни дня не работавший «в поле» ( т.е. в школе), а сразу после двух своих вузов (педагогического и МГИМО, где дополнительно стал экономистом) трудившийся в академиях всяческого улучшения среднего образования, и потому, вероятно, бюрократизировавший труд современных школьных учителей до коматозно- каталепсического состояния.

И собирается этот министр при деятельном участии губернатора Текслера (у того есть личная заинтересованность – заявить себя как «просветителя» перед федеральным центром) осуществить в регионе несколько пилотных проектов по «цифровизации», военной (как это ни странно) тематике и продвижении уже в школьном «кластере» получения детишками знаний в области, о боже, искусственного интеллекта. А печалятся педагоги и менеджеры образования, поскольку вспоминают неоднозначные 1990-е, когда карьерист от образования – начальник профильного управления мэрии Вадим Кеспиков, в первых рядах подписывался на все, заявляемые федералами «новации». И в результате насоздавал кучу экспериментальных площадок, большинство из которых показали себя крайне неэффективными в плане обучения и воспитания гимназистов, лицеистов и прочих школьников ( причем, практически все эти площадки были коммерческими или полу- коммерческими), не говоря уж о череде громких уголовных дел в отношении руководителей этих площадок ( одно из самых резонансных дел – колледж «Наука») и полном фиаско практически всех подобных проектов, серьезно дискредитировавших в родительской среде систему городского среднего образования.

Это они, бедолаги, еще не знают, что к экспериментам в школах (самый безобидный их которых – создание системы кадетских корпусов) в отдельно взятом регионе уже подключились госдеп Павлов (в прошлом – не самый прилежный челябинский школьник) и экс- сенатор ЧО и экс- магнат трубной отрасли Андрей Комаров, а также» крестник» Христенко – Юрий Фишер (тоже не отличник). Причина простая: любой апгрейд системы – это приличные бюджетные вложения, в освоении которых клан Христенко имеет возможности поучаствовать.

Хобби с экономическим эффектом

Впрочем, челябинский губернатор намерен и в высшем образовании региона сыграть определенную роль. С помощью своего помощника, образно говоря, по академической части, ректора ЧелГУ Сергея Таскаева. Кроме того, что он оба будут продвигать «модные» направления цифровизации, Алексей Леонидович еще намерен свое юношеское хобби – интерес к руинам Древнего Рима – воплотить в некий археологический проект на Южном Урале – объединив, если это будет возможно, усилия всех археологических команд для создания нового универсального просветительского проекта, в том числе, и для использования его в туристических, то есть коммерческих целей. В этой связи рассматривается и вариант расширения археологических работ на дне озера Тургояк. И других «древних» озёр ЮУ, как будто бы есть «новейшие» водоемы.

Ё–мое

Но и «старый конь» челябинского высшего образования – Александр Леонидович Шестаков – не намерен сдавать свои позиции «молодым и рьяным» в области цифровых технологий, а особенно «искусственного интеллекта». Более того, он на этом рынке – и обучения, и науки намерен потеснить не только конкурентов ЧелГУ, но и медиков. Технократическое сообщество ЮУрГУ не перестает обсуждать «прожекту» от Шестеркиной – университетский Научно-образовательный центр нейромаркетинговых технологий и учебно-научную лабораторию «Нейромаркетинг и коммуникационные исследования», что в этом году открыли на кафедре «Журналистика, реклама и связи с общественностью» университетского Института медиа и социально-гуманитарных наук. Над названием этого новообразования уже перестали потешаться: мол, нет на модернистов от медиа Ильфа и Петрова. Но студентов, которых на журналистике хотят обучить и вовлечь в процесс «проведения прикладных исследований и экспертиз по нейромаркетингу (тестирование медиаконтента, рекламы, видеороликов, исследование юзабилити сайтов и приложений) с позиции выявления паттернов внимания, запоминаемости тестового материала; разработку методов нейромаркетинга для тестирования медиаконтента с целью повышения эффективности коммуникативного воздействия», – уже жалеют, как и деньги их родителей. Ибо даже не продвинутому искусственному, а самому обычному академическому интеллекту ясно, что без базового медицинского и биологического образования заниматься подобной деятельностью – это профанация. Как и предполагаемое вовлечение студентов – первокурсников(!!!)в «международные мультидисциплинарные мегапроекты, посвященные расширению возможностей применения нейросетей и искусственного интеллекта в области медиакоммуникаций».

Из чего университетскике острословы делают только один вывод: на такую модную «лабаду» – когда «журналюги» будут учить «методикам оценки неявной реакции потребителя» и «оценки видеоконтента» с помощью (о, боги!) хитрых очков и прочего оборудования, которое уже вот-вот привезут в вуз – развести ректора могли только по одной причине: у человека последняя карьерная надежда на искусственный интеллект, потому что природного, увы, не хватает…

Неожиданный эффект

Социологи в шоке: нагоняй от Текслера чуть не вдвое поднял рейтинги глав Миасса и Златоуста. Григорий Тонких и Максим Пекарский уже не в первый раз распекаются за низкие темпы вакцинации. Но часть населения – и те, кто принципиальный противник вакцинирования, и те, кого вынудили в кратчайшие сроки привиться, но им такое насилие не понравилось (то есть борцы за соблюдение своих элементарных прав человека) – сочли, что мэры придерживаются такой же позиции: мол, при всех входящих, вакцинация – дело добровольное. Мэры удивлены случившимся приступом народной симпатии еще больше: на самом деле они стараются выполнить все меры, чтобы побудить жителей своих городов к вакцинации, но есть объективные причины и определённые категории населения, над которыми они не властны. А переломить недоверие к фактически принудительной вакцинации, которую формально заставляют совершать как акт доброй воли – мэры глубокой провинции, разумеется, не могут.

Бунт против формализма

Кстати, о двусмысленности формы согласия на вакцинацию. На прошлой неделе сразу в двух поликлиниках – в Курчатовском и Металлургическом районах Челябинска – медперсонал, работающий на поточной вакцинации, попал в неудобную ситуацию. В чем-то даже философскую. Пришли организованно вакцинироваться взрослые дядьки – производственные бригады. И все в заполняемой анкете в графе о добровольной вакцинации написали: «ставим прививку по приказу… начальника цеха». Врачи и сестры им говорят: «перепишите, мы не можем принять такую форму – вы должны написать «добровольно». Разгорелся скандал: мы не добровольно, почему ответственность за возможные последствия должны мы нести, если нам приказали пойти вакцинироваться… Масла в огонь препирательств подлила фраза одной из врачей: а вы хотите, чтобы ответственность была на нас?! И пошло – поехало по новой: ну вы же медицина, вы вводите препарат… Увы, в обоих случаях, бунтующая сторона сдалась – на новых листках подтвердила добровольность принятого решения и укололась – иначе бы отстранили от работы.

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