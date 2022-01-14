Самые крутые слухи недели: наше будущее

Снизу или сверху?

Голубой Тигр определенно пошипит на политической арене Южного Урала (этот хищник не рычит, а шипит перед нападением) и в том случае, если технократ Алексей Текслер досидит в своём кресле до лета (или даже до осени), и при более скоропалительном сценарии – если его унесёт вместе с талыми водами.

Увы (для Алексея Леонидовича), неудача (и его личная, как первого лица локомотива партии власти) Единой России на выборах в Госдуму; изменение состава элит (радикальное после приобретения трубопрокатного завода такой крупной корпорацией, как ТМК), которым глава региона не сумел грамотно воспользоваться; конфликты в райсоветах по всему региону; бардак в бюджетах муниципальных образований; крайне слабый спикер Думы областного центра и новый – неопытный и нехаризматичный руководитель регионального парламента; куча «проблемных» глав городов и районов, которых Текслер не смог «убрать» (как троицкого мэра Виноградова) или подобрать готовым «отставиться» замену; непоследовательность и нерешительность позиции в отношении эпидемиологического режима при пандемии – все эти кадрово-идеологические «косяки» Текслера не остались незамеченными федералами.

Более того, в центре заметили поразительную схожесть траекторию падения рейтинга «народной любви» к Текслеру с судьбой его предшественника – любителя гирь и компетенций Бориса Дубровского. Поэтому, болтают в кулуарах, его отставка – лишь дело времени.

При развитии первого сценария он вынужден будет участвовать в начале проведения полномасштабной транспортной реформы и «оптимизировать» в очередной раз местное самоуправление. То есть все-таки определиться с решением вопроса о ликвидации последствий многолетнего метростроения и ввязаться в проект Синары – одной из компаний ТМК.

А также стимулировать Заксобрание, чтобы они приняли решение о ликвидации райсоветов, взяв за основу подписанный президентом закон о публичной власти, который предлагает регионам лишь два вида муниципальных образований – городской и муниципальный округа. Ликвидацию райсоветов (выборы в которые как новацию ввёл Дубровский) и возвращение к старой модели – демократии сверху или к прямым выборам в Гордуму (но без прямых выборов мэра) Текслеру должны обеспечить аксакалы местного парламентаризма – экс-спикеры ЗакСо и Гордумы, ныне – его советник и зам Владимир Мякуш и Станислав Мошаров (клевреты Текслера Мамин, Векшин, Гербер и Шмидт будут, как говорится, на подхвате).

Занятно, что в 2014-м эти же вип-персоны были обеими руками «за» эксперимент Дубровского по строительству властной вертикали снизу (во как!). Теперь же они вместе с шефом рискуют нарваться на кучу скандалов (именуемых нынче модным термином онлайн-конфликт), которые готовы развязать в борьбе за политическое самосохранение депутаты райсоветов, в том числе, не члены партии власти, а как, допустим, в Калининском районе областного центра, эсеры.

Оппозицию «низового» райсоветовского уровня грамотно может поддержать Валерий Гартунг – опытный политик, перед которым в очередной раз открылись перспективы стать главой региона. Потому что Москве уже надоела ситуация «каждый следующий губернатор Южного Урала хуже предыдущего». И она намерена (особенно с учетом границы с Казахстаном – на юге области) поставить на регион фигуру универсальную – с представительской внешностью, политическим и экономическим опытом (успешным) и лояльную (представитель не партии власти – вполне грамотный демократический ход со стороны центра).

Что же касается реализации второго сценария – более раннего ухода Текслера с политической арены региона, то в этом случае, как и в ситуации с Дубровским, возможны онлайн-конфликты другого уровня – новые уголовные дела против «слуг народа» и их протеже в лакомых (с точки зрения близости к бюджету) сферах по обслуживанию проектов, затеянных администрацией АЛТ.

Границу на замок. Вместе с регионом.

Кстати, о приграничье Южного Урала с Казахстаном, где пока всё «неспокойно».

Появилась инсайдерская информация, что на этом тревожном политическом фоне следующим главой региона может стать «военнослужащий человек». Губернатор в погонах может быть как одним из молодых (относительно лоббиста) выдвиженцев президента – выходцем из Федеральной Службы Охраны; так и подчиненным Сергея Кужугетовича.

«Никогда такого не было, и вот опять!»

Ну, а пока решение по судьбе АЛТ и К зреет у тех, у кого положено, сам челябинский губернатор ломает голову: как ему не доломать мелкий и средний бизнес в пока вверенной гарантом области, учитывая новый виток изоляционных мер в связи с очередной разновидностью коронавируса.

Еще больше ему не нравится, что электорат на своих мятежных страничках в соцсетях заметил: Текслер «с опозданием на полфазы» делает то, что заявляет на ковидную тему Собянин.

Но особенно раздражает, что сонм подчиненных никак не может предложить необычного – оригинального и, в тоже время, эффективного хода по борьбе с короной, который бы заметили в столице и одобрили «в народе». А АЛТ так нужно поднять рейтинг!

Говорят, одна из его задумок на ближайшее будущее: договориться с одним из банков (при поддержке федералов) о введении в регионе – лимитировано, конечно – очень низкой ставки на ипотеку, обучение детей в вузах и бизнес-кредиты до 2 млн рублей для предпринимателей, имеющих несовершеннолетних детей.

Донос, еще донос

Говорят, администрации челябинских вузов захлестнула волна доносов: студенты, не сумевшие получить зачет или сдать экзамен, жалуются на преподавателей, что те… непатриотичны:

– говорят о преимуществе западной медицины в сравнении с отечественной;

– хвалят американские университеты

и даже «ставят европейских классиков музыки выше российских» и т.д.

Если добавить к этому обвинения ППС, неудовлетворительно оценивших их знания, в «харрасменте» (по счастью, пока малочисленные, зато неординарные – среди «домогателей» имеется одна дама), то картина вырисовывается неприглядная: молодые люди и девушки считали самые гадкие знаки времени и поспешили ими воспользоваться в личных узкокорыстных целях.

Самое печальное, замечают преподаватели, что администрации так или иначе приходится реагировать на подобные вымыслы и наветы – вузы нынче «студентоориентированные». И даже в случае, если преподаватель полностью «оправдан», неприятный флёр от доноса остается – по принципу «дыма без огня не бывает». Не говоря уже о моральной подавленности ППС от довольно значительного количества подобных доносов от «нашего будущего».

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