Самые крутые слухи недели: божественная комедия

«Совпадение? Не думаю…»

Говорят, что за миасским «делом Василия Сороки» – экс-мэра городка и приятеля Олега Сиротина – совладельца «Завьялихи», владельца «Солнечной долины» и других курортов и спортивно-туристических комплексов на берегу озера Тургояк – безусловно, озерной Мекки региона, стоит не только запоздалая жажда справедливости о «задешево отданной» городской территории коммерсантам, когда интересы этого бизнеса лоббировал одиозный челябинский предприниматель и депутат ГД Валерий Панов, но и «свеженькое» желание федералов завладеть курортными территориями, которые в эпоху экологического кризиса, санкций и пандемии становятся реально бесценными.

Эксперты усматривают связь между активностью главы региональной исполнительной власти Текслера касательно вхождения региона в нацпроект по туризму и индустрии гостеприимства, негативной оценкой «Солнечной долины» тюменским госдепом Марковым (грозившим донести свое мнение до соответствующего комитета в парламенте и Ростуризма), имеющим конструктивные связи со столичным мэром Собяниным, и инсайдами в СМИ относительно дела о превышении Сорокой должностных полномочий. И именно – предоставлении Сиротину земельного участка под горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Зона нескончаемых конфликтов

Политических, конечно. В которую попала область из-за губернатора, продвигающего, как считают некоторые эксперты, во всех сферах исключительной интересы своей маленькой, чужой региону, команды и пары кланов, представителем которых является.

В отсутствие авторитета у местных, как полагают те же эксперты, ему бы следовало перенять политику Петра Сумина – сдержек и противовесов, которая обеспечивала хотя бы минимальную стабильность в столь сложное время, когда и «денег нет», и возможностей – для тех же энергичных и предприимчивых – кот наплакал.

Но «Алешенька» пошел своим путем и докатился до публичных скандалов даже на уровне районов областного центра. То, что именно он вынужден был улаживать конфликт между депутатами и главой Калининского района, – очень большой минус репутации лидера, который должен быть над схваткой. И показатель крайне низкой эффективности его команды, не сумевшей погасить историю с бунтом в администрации одиозного Колесника.

Впрочем, конфликт частично сошел на нет, потому что главный зачинщик – депутат гордумы Александр Галкин, вообще нашел себе новое место под солнцем – в столице.

Но теперь Текслеру придется гасить давно тлеющий и слегка раздутый некоторое время назад спикером гордумы Шмидтом конфликт с Ильей Мительманом. Отлучить ревизиониста Мительмана-мл. от партии на фоне всплывших миллионных (считая за год службы) жалований Шмидта и подливающей масла в огонь конфликта Котовой – это политически неверный шаг.

Оставить письмо Шмидта без ответа – проявление слабости, которое не должен допустить губернатор. А тут еще пропагандистскую кампанию мительмановским (они же – юревичские) проигрывают текслеровские – при одинаковых ресурсах это явное поражение пиар-команды АЛТ.

Гамбит

Мало этой коллизии, так еще и Аристов с Христенко предлагают губернатору заменить мэра Наталью Петровну, в команде которой многовато коррупционных скандалов, а сама она ведет себя слишком «негибко» при любых переговорах, – на … Илью Семеновича.

А Шмидта – почти на кого угодно более харизматичного и менее пугливого. Мол, тогда вам все помогут провести муниципальную реформу безболезненно. А иначе так и будете палки из колес выковыривать, теряя по дороге одно колесо за другим. На вашей норильско-магаданско-мурманской-то колеснице далеко не уедешь…

Переплут

Кстати, о колеснице. Пока интеллигенция морщится, что на премьере документального фильма про восстановленную синташтинскую колесницу, найденную в Челябинской области в 1972 году, Текслер наряду с создателями ленты и местными археологами поблагодарил и свою жену – мол, дурной тон, никогда такой публичной семейщины в регионе не практиковал ни один губернатор, а историки гадают: «чего Текслеры так прикипели к этой колеснице», в кулуарах хихикают.

Дело не в том, что первая чета региона практикует зороастризм или не в курсе фиаско «проекта Аркаим» двадцатилетней давности, когда во время визита на этот археологический новострой (уже оксюморон) потуги местных политиков и ученых-коммерсантов высмеял один из самых влиятельных (и до сих пор!) журналистов президентского пула Андрей Колесников, ироничные заметки которого поддержали, минимум, три доктора исторических наук – гуру отечественной археологии, включая легендарного и уже ушедшего А. А. Формозова, публично осуждавшего «тех коллег-археологов, кто ради саморекламы и повышения финансирования своих раскопок раздувал в средствах массовой информации ажиотаж вокруг «своих» памятников древности. Самым ярким примером такой нездоровой сенсации он считал «шумиху вокруг в сущности не исследованного еще поселения Аркаим на Южном Урале, устроенную Г.Б. Здановичем», – и с тех пор, федералы на этот объект – ни ногой. А в том, что пиарщики, нанятые командой АЛТ, предложили (а первому лицу эта идея очень понравилась) соединить посредством древней колесницы прошлое и настоящее челябинского транспорта, типа, метротрамвая.

Правда, кто-то утверждает, что это идея помощника АЛТ по транспортной реформе Дмитрия Чудиновских, карьера которого как транспортника началась с протекции (как и у госпожи Гехт) бывшего челябинского госдепа Михаила Гришанкова, пристроившего редактора своей предвыборной газеты в отдел кадров Усть- Катавского вагоностроительного завода ( ибо ДЧ – филолог по образованию, а не инженер-машиностроитель) – одного из предприятий его депутатского округа. Вот, мол, помощник и вспомнил свое пропагандистское и пиаровское прошлое – и предложил создать губернатору «классную репутацию» – местного бога транспорта.

Но как бы то ни было, текслеровцы предложение восприняли на ура. Правда, говорят, не нашли приличного названия богу транспорта – у славян в наличии только бог дорог и путей (а дороги – профиль Юревича) с сомнительным именем (если вдуматься) – Переплут.

Скрепы уже не те

Ну, и вишенка на торте этой почти смешной транспортной истории: колесница от Ирины Текслер, которую она презентовала в аэропорту областного центра, не то чтобы обидела, но смутила суровых челябинских металлургов. Точнее – растиражированная фраза: «Колесница создавалась без использования металла». Мол, до Текслеров, мы гордились как раз тем, что наш металл – и в танках – тракторах, и в ракетах – самолетах…

Миша – Дед Мороз

Говорят, что в челябинских подразделениях бизнеса экс-губернатора Юревича, которому 13 февраля исполнилось 53 года, впервые за последние несколько лет накануне «днюхи» хозяина выдали премию. Очень символичную.

Работникам попроще – по 13 тысяч рублей, тем, кто статусом повыше, – по 15 тысяч (13 +2), топ-менеджерам – по 53 «штуки», а менеджерам среднего звена – по 35 (53 наоборот).

На все про все потратили несколько миллиончиков. Народ подарку обрадовался, но намека не понял. Который день гадают: чё вдруг?

Альфред, он же Барсик…

Собачники и кошатники обсуждают в Че одну занятную историю. Не то чтобы про любимых питомцев – скорее, про время.

Купила семья одной чиновницы котика у известной заводчицы симпатичных «почти чеширских котов». А породистому коту фелинологи выписывают, как известно, паспорт. Этот экземпляр нужно было назвать на букву «А». Так положено – по клубным законам. Сын хозяйки решил назвать котенка «Арнольд» – в честь героя милого мультфильма «Эй, Арнольд», где так зовут главного героя – мальчика-сироту. Но, оказалось, что Арнольд, как и Арчибальд с Алисой, уже разобраны. И тут мама пацана предложила имя «Альфред». В ближнем кругу питомца стали звать «Фредом». Все были довольны.

Буквально через пару недель отец семейства принес в дом котенка – девочку. Беспородную, найденыша. Писклявую, худенькую, рыженькую. Когда малышку подлечили, встал вопрос: как назвать. Веселые взрослые решили назвать Иринкой – прыгает как пружинка. Может, конечно, и на подсознании сработала аналогия о соседстве с Альфредом.

И все складывалось хорошо, пока совершенно случайно руководство чиновницы-кошатницы не узнало об именах питомцев своей подчиненной. И настоятельно рекомендовала сотруднице «переименовать котов».

Кинологи с фелинологами загрустили: мол, у нас уже куча Текслеров, Гехтов, недавно даже Гербер появился. А одно их самых любимых «котовьев» имен – Алексис, обладателей которого дома частенько кличут «Лёшами». Как их всех теперь переименовывать? Во-первых, Васьки да Мурки всем надоели. А во-вторых, зверюги к своим именам уже привыкли и на другие не отзываются.

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