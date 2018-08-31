Внезапно: Поклонская разочаровала избирателей

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская кардинально пересмотрела свои взгляды на пенсионную реформу.

Как уже сообщал «Новый День», в середине июня Поклонская заявила, что будет голосовать против повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 – для мужчин. Тогда эксперты предположили, что на Поклонскую будет оказано давление. Однако ровно через месяц – в июле – во время голосования в Госдуме Поклонская единственная из членов фракции «Единой России» выступила против. После этого ей предложили отказаться от депутатского мандата, она отказалась.

Но диссидентствовала Поклонская недолго: сегодня она прокомментировала заявление Владимира Путина по поводу пенсионной реформы, сделанное 29 августа.

Казалось бы, президент не внес в планы правительства существенных изменений: пенсионный возраст повысят существенно, но женщинам не на 8 лет, а на 5 (о чем, собственно, и говорилось с самого начала). Но экс-прокурор Крыма изменила свою позицию на противоположную:

«Убеждена, что сомнений насчёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет. Выступление президента, которого ещё совсем недавно все поддержали на выборах, чётко раскрыло перспективы. Он является Главой государства и Верховным главнокомандующим, то есть капитаном корабля под названием «Россия», – заявила Поклонская. – Но о порядке на флоте знают все, иначе будет хаос, переворот и безвластие. Я хорошо знаю, что это такое. Со своей стороны обещаю каждому, что всегда поступала и буду поступать по совести.

Расшатать ситуацию, играя на наших эмоциях и трудностях, умельцев хватает. К сожалению, почва для этого есть: несправедливость, судебный и правоохранительный произвол, кланы и чванство чиновников, которые не скроешь. Именно это является основным раздражителем для людей и тормозит развитие страны. Примечательно, что после переворота 1917 года Россию всегда спасают простые люди, а губят те, кто уже давно положил глаз не только на её природные богатства и ресурсы, но и на заокеанские острова и тихие налоговые гавани. О пенсиях им думать смешно и незачем. Именно поэтому так «патриотично» и под камеры они готовы отказаться от всех государственных льгот.

Конечно, реформы и преобразования нужны и востребованы временем, но во благо и в интересах людей и страны. Иногда они необходимы для спасения ситуации и ведут к вынужденным ограничениям. Это понятно, но почему тогда нет ответов на вопросы: где деньги, куда они постоянно пропадают и кто виноват? Не только ведь демографический кризис 90-х всему виной. Где исполнители и проводники законов? Почему при упоминании фамилий отдельных бизнесменов и родственников некоторых высокопоставленных чиновников все контролёры и инспекторы теряют сознание или встают по стойке смирно? Если бы так ярко люди не видели этого, а немного чувствовали хоть какую-то элементарную скромность и уважение к закону и простому человеку, они бы с большим пониманием отнеслись к ущемляющим их права вынужденным мерам экономического характера».

Ее заявление вызвало большой резонанс в соцсетях. Поддержали депутата немногие. Большинство отнеслось к ее рассуждениям скептически:

«Поэтому, чтобы не было хаоса, все, добровольно склонив голову, идём на плаху, захватив с собой детей, внуков и ещё не рождённых? Так, что ли?»

«Прослушала президента очень внимательно. Я не многодетная мать, не чернобылец, не шахтер, не в горяхчем цехе не работала. Я- детский библиотекарь. Работала с детской книгой. Себя не нашла в выступлении».

«С одной стороны, Вы единственная из политиков, кто так остро ставит вопрос. Но с другой, тут же поддерживаете слова Путина, который, в отличии от Вас, налил гражданм РФ, простите, воды в уши. А ведь эти проблемы, которые Вы поднимаете, надо решать. После слов президента стало понятно, что решать их не будут…»

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 31.08.18

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