Экономику России обрекли на стагнацию: эксперты назвали риски для промышленности

Российскую промышленность поглотила стагнация, и перспективы выхода из экономического застоя пока не видны. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС, Минэкономразвития России и Института Гайдара в новом выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России». В докладе говорится, что падение частных инвестиций, отток капитала и слабый внутренний спрос «не дают на данный момент оснований полагать, что период стагнации в российской промышленности завершается».

Согласно данным Росстата, рост индекса промышленного производства в июне 2019 года к аналогичному периоду 2018 года составил 3,3%. «Этот показатель был обеспечен прежде всего улучшением динамики обрабатывающего производства (+3,4%)», – указывают авторы исследования.

Аналитики проанализировали динамику индексов промышленного производства, результаты исследования свидетельствуют о медленном росте индекса промышленного производства во втором квартале текущего года. «В обрабатывающей промышленности рост во втором квартале 2019 года продолжился в пищевой, деревообрабатывающей, химической, металлургической промышленности и производстве транспортных средств», – отмечается в докладе. Эксперты, впрочем, указывают, что «причины роста остались прежними – государственная поддержка и благоприятная рыночная конъюнктура».

В целом, «обрабатывающий сектор, показавший рост в начале года, по итогам второго квартала перешел к нулевым темпам роста», заключают авторы исследования.

При этом, «другие отрасли, показавшие положительную динамику в первом квартале 2019 года, вернулись к околонулевым темпам роста или медленному спаду», говорится в докладе. Аналитики отмечают, что важнейшие отрасли экономики не показывают заметного роста: «продолжается спад в оптовой торговле, стагнируют розничная торговля, платные услуги населению и строительная отрасль».

Что касается ситуации в добывающей промышленности, во втором квартале текущего года в этой отрасли сохранились близкие к нулю темпы роста. Положительную динамику показала только газовая отрасль из-за активной закачки странами Европы «голубого топлива» из РФ в подземные хранилища в рамках подготовки к отопительному сезону. Отмечается, что на добывающий сектор продолжает оказывать влияние действующее соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое было продлено до апреля 2020 года. Кроме того, авторы доклады высказывают опасения насчет сокращения экспорта, отмечая, что «темпы роста в ЕС и Китае снижаются, перед российской продукцией вводятся тарифные барьеры, а ее конкурентоспособность, как правило, невысока».

Ранее аналитики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе данных опроса экспертов из России и других стран мира пришли к выводу, что экономический рост в 3% в ближайшие годы в России недостижим, российскую экономику ожидает стагнация, а расчеты Минэкономразвития об ускорении роста до 3,1% – 3,3% в год выглядят недостижимой мечтой. Эксперты называют одним из основных причин сдерживания подъема отечественной экономики отсутствие увеличения внутреннего спроса на товары и услуги.

В то же время эксперты Института экономики роста прогнозируют спад российской экономики уже в текущем году. Аналитики отмечают, что рост ВВП обеспечивается только успехами крупных предприятий и госсектора, при этом активность малого и среднего предпринимательства неуклонно снижается.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что развитию отечественной экономики мешают нестабильность на международных товарных рынках и внешние ограничители, то есть введенные Западом санкции против России. С ним не согласилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономический рост в стране тормозят именно внутренние ограничения. Причину проблем нужно искать «именно в структуре российской экономики, а не во внешних условиях, которые сейчас в целом приемлемы», отмечала руководитель Банка России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.19

«Корпорация развития» хочет продать Ямалу надымский мост, за который регион так долго платил. / В Тюмени осудили очередного ямальского управленца. / Дом в Буланаше, где произошел взрыв, снесут (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»