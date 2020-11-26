«Цены будут расти, а люди – беднеть»: восстановления доходов россиян ждать не стоит

В ближайшие два года продолжится падение уровня жизни россиян, поскольку экономический кризис, спровоцированный главным образом пандемией коронавируса, становится затяжным. Такое мнение высказал глава Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов в комментарии изданию «Свободная пресса».

По словам эксперта, на фоне второй волны коронавируса «кризис принимает затяжные формы», что видно по многим странам мира: «Быстрого отскока и роста не ожидается ни в Европе, ни в Америке». «Если вся мировая экономика не начнет восстанавливаться, то и Россия не сможет рассчитывать на быстрое восстановление отрасли добычи, которая сейчас просела больше всего и оказывает самое негативное влияние на показатели ВВП», – полагает он.

Как отметил эксперт, «золотые времена» ушли в прошлое, а ближайшие два года «будут связаны с подорожанием продуктов питания». «Люди с небольшими доходами в очередной раз столкнутся с продуктовой инфляцией, и их реальные доходы не будут восстанавливаться», – прогнозирует экономист. Ордов отметил, что в результате нынешнего кризиса реальные доходы населения уже упали на 8%, однако предел падения «далеко не достигнут».

При этом снижение доходов, по его словам, было неравномерным. «Просто у нас вместо 2,5 миллиона безработных стало 5 миллионов. Эти 8% падения явились статистическим отражением того, что миллионы граждан потеряли доход», – пояснил экономист.

Эксперт также заявил, что ситуация с ожидаемым властями ростом ВВП в 2021 году «вовсе не отразится зеркально на доходах граждан, их уровне и качестве жизни».

«Если восстановление ВВП по дооктябрьским прогнозам, в том числе Минэкономразвития, могло прийтись еще на первую половину 2021 года, то восстановление доходов хотя бы до уровня начала 2019 года мы не ожидали и в 2023-м», – отметил Ордов. «Поэтому иногда стоит рассуждать и о том, когда люди реально смогут рассчитывать на восстановление собственных доходов. В 2022 году этого точно не произойдет», – полагает он.

Что касается самого ВВП, вторая волна коронавируса ставит под вопрос восстановление экономики в 2022 году, заявил эксперт. «Сначала все думали, что ее вообще не будет, потом – что она неминуема, но продлится не так долго, а теперь мы обсуждаем, что она может затянуться до марта 2021-го. В этом случае конец этого и начало следующего года мы пройдем в кризисе, а, значит, никакое восстановление в начале 2022-го будет невозможно», – резюмировал он.

Ранее опрос, проведенный бизнес-платформой ОНФ и сервисом «Онлайн Доктор», показал, что пандемия коронавируса обернулась финансовыми потерями для почти половины жителей России. Согласно результатам исследования, 49% опрошенных россиян финансово пострадали от пандемии, у 41,2% доход остался без изменений. Финансовое положение улучшилось лишь у 2,4% респондентов.

Москва, Наталья Петрова

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