России грозит дефицит импортного алкоголя на Новый год

Импортеры заявили о риске дефицита французского шампанского, текилы, бурбона и коньяка на Новый год. Уже сейчас на прилавках все реже появляются напитки иностранных брендов, а редкие партии скупают за пару дней. Включение алкоголя в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, может только усугубить ситуацию.

Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы алкоголя уже начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозились из-за рубежа. Об этом РБК рассказали участники рынка. Преимущественно речь шла о крепком алкоголе и шампанских винах популярных брендов: виски Jack Daniel's, Aberfeldy, Grants, Dewar's, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan's, европейских марках коньяка и текилы.

В текущих предновогодних закупках магазинов и ресторанов спрос ощутимо вырос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. Львиную долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие с рынка из-за санкций. Поставки алкоголя на российский рынок запретили США, Австралия, а также все члены ЕС (запрет коснулся только вина дороже 300 евро). Анонсировала запрет на поставки вина в Россию Новая Зеландия.

Ранее Министерство промышленности и торговли включило около 40 алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Однако, по словам экспертов, это может только помешать в работе с иностранными брендами. «Сейчас мы наблюдаем органический дефицит этой продукции, и если бы не было этого разрешения, вероятно, через какой-то небольшой промежуток времени с производителями удалось бы договориться о поставках, но теперь, как только большие компании поймут, что их бренды не защищены на российском рынке, они будут делать все возможное, чтобы их продукция не появилась здесь», – пояснил владелец винного дистрибьютора AST Леонид Рафаилов.

Тем временем, в условиях сокращения импортного ассортимента увеличивается спрос на российские вина и крепкий алкоголь. Если в 2021 году в категории тихих вин соотношение импортного и российского ассортимента было примерно равномерным, то сейчас все больше заметен перевес в сторону российских вин во всех ценовых сегментах. В категории крепкого алкоголя российская продукция также стала заметнее в рознице – не только из-за ухода иностранных брендов, но и из-за расширения российского предложения. Прежде всего, это касается джинов и виски.

Москва, Зоя Осколкова

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