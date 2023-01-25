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Среда, 25 января 2023, 10:00 мск

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В России предлагают ужесточить контроль за оборотом спирта

В России хотят ужесточить оборот этанола (этилового спирта) и лекарственных препаратов с ним. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов Госдумы и членов Совета федерации.

В документе предлагается ввести обязанность производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием «этанол» наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки. В настоящее время производителям достаточно маркировать вторичную упаковку, пишет РБК.

Законопроект также определяет, кому возможна продажа (передача) лекарственного препарата «этанол» – это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории.

По прогнозам экспертов, по итогам 2022 года производство фармсубстанции этанола должно превысить 7 млн декалитров, что почти в два раза (по оценке Росалкогольрегулирования) больше потребности фармпромышленности в нем (4 млн декалитров). Авторы инициативы считают, что это свидетельствует о существовании каналов нелегального сбыта этанола. Прогнозируемый размер недополученных акцизов по этиловому спирту по результатам прошлого года превысит 17 млрд рублей.

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, введение маркировки первичной упаковки этанола не снизит производство и потребление нелегального алкоголя. «Население остается потребителем продукции нелегально-суррогатного рынка из-за огромного разрыва в доходах и высокой стоимости легальной продукции, и от мощной проблемы отравлений государство сейчас «спасает» то, что суррогатная продукция производится из нормального сырья, так как основная часть нелегальной водки производится из медицинского спирта», – объясняет Дробиз. По данным ЦИФРРА, сегодня в водке около 20% составляет контрафактная продукция.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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