300 фактов о Екатеринбурге. В 1818 году сгорело почти полгорода

Факт № 107. Екатеринбург с самого начала своей истории страдал от пожаров, несмотря на то, что первые меры противопожарной безопасности были введены еще Василием Татищевым.

Так, в феврале 1725 года власти приказали разломать в городе все дворы, «которые не против чертежей строены». Это распоряжение следовало рассматривать прежде всего как противопожарную меру.

Тем не менее в 1818 году страшный пожар опустошил всю правобережную часть Екатеринбурга, по данным историков, сгорело более 250 домов. Пожар тушили жители города с участием солдат местного гарнизона.

11 мая 1849 года при полицейской управе Екатеринбурга утвердили штат пожарных в 20 человек, им было выделено 20 лошадей, две бочки, восемь заливных труб, а также топоры, багры, ломы.

По императорскому указу 1857 года Екатеринбург был включен в перечень российских городов, где предусматривалось обязательное наличие профессиональной пожарной команды со штатом, соответствующим количеству населения. По штатному расписанию 1857 года в пожарной команде города состоял один брандмейстер (урядник первой статьи), два старших унтер-брандмейстера, два младших унтер-брандмейстера и 46 рядовых пожарных, в общем количестве 51 человек. На них полагалось 45 лошадей, 8 труб, дрог летних и зимних – по две штуки, бочек – 12, лестниц – 10 штук.