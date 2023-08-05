300 фактов о Екатеринбурге. Здесь работала старейшая в стране камнерезная фабрика

Факт № 189. Небольшие камнерезные и шлифовальные мастерские на Урале открывались еще с начала XVIII века. Но только в 1750 году на территории одной из них было построено мельничное колесо, которое позволило обрабатывать яшму, гранить драгоценные и ювелирно-поделочные камни. Здесь в 1751 году и была открыта Екатеринбургская камнерезная и шлифовальная фабрика. Она находилась там, где сейчас расположена площадь Труда.

С 1782 года фабрика специализировалась на изготовлении ваз и чаш из твердого камня. С 1860-х годов крупнейшим заказчиком стал императорский дом Романовых. В числе императорских заказов были малахитовые вазы; чаши из малахита, яшмы и лазурита; отделка уникального малахитового зала Зимнего дворца. Именно эта «малахитова палата» упоминается в кульминации сказа Павла Бажова «Малахитовая шкатулка».

Практически до 1913 года фабрика работала на оборудовании XVIII века. Планам модернизации помешала Первая мировая война.

В 1917 году фабрику национализировали и переименовали в «Русские самоцветы». В 1930-е годы фабрика стала называться «Свердловская гранильная фабрика». На ней вырезали гигантские звезды для кремлевских башен.

Позже уральские мастера принимали участие в отделке Московского метро и украшении самых значительных и идеологически важных объектов СССР.

В 1977 году фабрика была преобразована в производственное объединение «Уральские самоцветы».

После распада СССР фабрика преобразовалась в открытое акционерное общество «Русские самоцветы», которое прекратило деятельность в 2003 году.