Споры о Конституции, китайский вирус и сбежавшая слониха: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Предпоследняя неделя января выдалась насыщенной как на политические, так и на курьезные события. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентские поправки в Конституцию, в аэропортах поставили заслон новому китайскому коронавирусу, а из Екатеринбургского цирка сбежала слониха. Об этом и многом другом – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: Конституционная реформа началась

На минувшей неделе депутаты Государственной Думы, среди которых – 12 свердловчан, проголосовали в первом чтении за внесенный президентом законопроект о поправках в Конституцию. Представители двух фракций – Андрей Альшевских от «Единой России» и Игорь Торощин от ЛДПР – сразу заявили «Новому Дню», что поддержат законопроект. Лидер «справороссов» Сергей Миронов от имени всей своей фракции публично сообщил то же самое. И только КПРФ держала интригу до последнего часа. Коммунист Николай Езерский пояснил корреспонденту «Нового Дня», что принять решение сложно, так как поправки надо принять или не принять единым пакетом, а КПРФ некоторые нравятся, а некоторые – нет.

Уже в пятницу стало известно, что в участковых избирательных комиссиях обсуждают обучение, которое будет проводиться перед опросом населения по изменению Конституции. «Я заходил в УИК, члены комиссии сказали, что поступила информация о проведении обучения. Пока никаких подробностей нет, просто сказали быть готовыми», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» член УИК Владислав Постников. Обучение обещают провести в феврале.

Кроме того, несистемная оппозиция подала в минбез уведомление о проведении митинга «В защиту основ конституционного строя» на площади Труда 1 февраля в 14:00. По их подсчетам, на митинг может прийти около 500 человек. В ответ министерство сообщило им, что эта площадка в указанное время занята другим мероприятием, и предложило собраться на площади Обороны. Активисты согласились.

Заявление недели: «Что с фигурантами по «скверному» делу? Они – есть»

На этой неделе начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков, назначенный еще осенью, провел первую пресс-конференцию для местных СМИ. Помимо прочего, генерал-майора спросили об уголовных делах, возбужденных в отношении участников майских протестов в сквере у драмтеатра. Начальник Главка заявил, что они будут доведены до конца. «Это резонансные уголовные дела, и фигуранты, безусловно, есть. Мы будем направлять эти дела в суд, поэтому сейчас проводим большой комплекс следственных мероприятий. Это требует особого внимания. Дело будет доведено до конца, все понесут ответственность», – предупредил он.

Видео недели: прилетел самолет, и почти все пассажиры – в масках

Рейс из Китая, где бушует коронавирус

Мир продолжает будоражить информация о новом коронавирусе из Китая. Съемочная группа «Нового Дня» в пятницу встречала утренний рейс из Пекина. Всех пассажиров на выходе из самолета проверяли сотрудники свердловского Роспотребнадзора, но людей с подозрением на новый штамм коронавируса не обнаружили. Агентству удалось пообщаться с пассажирами, которые прибыли из Китая, где бушует опасное заболевание. Они рассказали, какие меры принимает китайская сторона.

Фото недели: у лжеминеров – январское обострение

У лжеминеров – новое обострение. В четверг днем поступило уже не первое в этом году сообщение о минировании здания администрации Екатеринбурга. Однако эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась. «Новому Дню» в пресс-службе мэрии пояснили, что этого не потребовалось – специалисты проверили здание и ничего опасного не обнаружили. Также на этой неделе поступали сигналы о минировании школ и детских садов. К счастью, все они оказались ложными.

Курьез недели: «По улицам слона водили…»

Днем в четверг, 23 января, екатеринбуржцы увидели на улице 8 Марта невероятную картину: недалеко от цирка в снегу купался живой слон. Неподалеку стоял еще один. Оказалось, что Екатеринбург покидает частный итальянский цирк, приезжавший сюда с новогодней программой. Животных вывели из здания, чтобы посадить в контейнер для перевозки. Но 45-летняя слониха Карла, оказавшись на свежем воздухе, решила погулять.

Цифра недели: госдолг Свердловской области перевалил за 77 млрд рублей

На этой неделе областной минфин опубликовал официальную информацию: государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 января 2020 года составил 77 млрд 187,7 млн рублей. Как уже сообщал «Новый День», предельный размер госдолга на 1 января 2021 года установлен на невиданном для региона уровне – 100,4 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года он составлял 60,8 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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