В Екатеринбурге еще 20 китайцев проверяют на коронавирус

В 40-ю больницу Екатеринбурга сегодня поступили еще 20 граждан КНР для проверки на коронавирус. Как сообщает источник «Нового Дня», китайцев привезли для централизованного забора анализов. Внешне иностранцы выглядят здоровыми, без признаков каких-либо заболеваний. Но, согласно правилам, они должны провести 14 дней в обсервации. Оперативно выяснить, куда направят граждан КНР, не удалось – свердловский минздрав не комментирует эту информацию.

Напомним, накануне временная обсервация для приехавших на Урал китайцев была организована в инфекционной больнице Верхней Пышмы. Пациенты находятся в изолированных боксах, у них отрицательные анализы на коронавирус.

В Екатеринбурге в санатории «Бодрость» продолжают находиться под медицинским наблюдением 64 китайца, которые прилетели из Пекина 7 февраля. Ранее городские депутаты настояли, чтобы на территории уральской столицы больше не было обсерваций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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