Пособник Кызласова в деле о вымогательстве взятки останется в СИЗО

Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов не смог в апелляции отменить свой арест. Как и гендиректор «Титановой долины», он останется в СИЗО до 17 апреля.

Шилиманова, напомним, обвиняют в пособничестве в вымогательстве взятки у предпринимателя Дмитрия Панова в пользу директора «Титановой долины» Артемия Кызласова. 17 февраля его вместе с Кызласовым задержали в кафе во время встречи с бизнесменом Дмитрием Пановым – считается, что бывший чиновник организовал эту встречу. 19 февраля ему избирали меру пресечения, на суде он признался в преступлении. Однако его все же отправили под арест. Шилиманов является подсудимым по скандальному делу о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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