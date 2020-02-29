Сексизм в гордуме, опасный концерт и новые очаги коронавируса: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового дня» по традиции подводит итоги уходящей недели. Зима заканчивается, и в регионе чувствуется приближение весны. Спикер гордумы сделал сексистское заявление, а когда начал оправдываться, вышло еще хуже; областные чиновники решили, что концерт Элджея – прямой путь к наркомании для детей. К сожалению, были и более печальные события – на ребенка напала стая собак. А кроме того, в регионе обсуждают распространение коронавируса – как случаи заболевания за рубежом, так и угрозу для городов Свердловской области.

Тема недели: коронавирус распространяется по миру

Коронавирус окончательно перестал быть проблемой только китайцев: вирус не добрался только до Антарктиды. На этой неделе серьезно выросла заболеваемость в Италии, Иране, Южной Корее. Уральцев обеспокоила в первую очередь Италия, популярная у туристов. Жительница пригорода Милана София рассказала «Новому дню», что сейчас происходит в этой стране . Новости о резком росте заболеваемости коронавирусом в Италии вызвали очередную волну паники на туррынке. И если в начале недели никто не планировал возвращать деньги туристам за оплаченные туры, то к концу недели заговорили о том, что все-таки можно и отказаться от тура, и сохранить деньги. «Вы можете прийти в свое турагентство, потребовать назад свои средства, и вам обязаны вернуть в полном объеме без каких-либо штрафных санкций и удержаний на основании этой формулировки. Даже если у вас невозвратный билет или у вас есть договор, который предусматривает штрафные санкции, все равно удержания не могут быть произведены со стороны турагентства, туроператора, именно это основание, чтобы полностью вернуть свои деньги при желании туриста », – объяснил руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Между тем, свердловские власти не отрицают, что международную выставку «Иннопром» могут отменить из-за распространения китайского коронавируса – страна-партнер в этом году Италия.

Заболевших коронавирусом в Свердловской области нет. Роспотребнадзор усиливает меры профилактики. Так, в заведения общепита и на предприятия, общественного транспорта, были разосланы письма с рекомендациями ввести масочный режим и отстранять от работы сотрудников с симптомами ОРВИ. А в Кушве появилась локальная зона обсервации – в город приехали три китайца, их отправили на 14 дней в боксы инфекционного отделения. Врачи говорят, их анализы показали отрицательный результат на коронавирус.

Заявление недели: почему женщина – плохой полицейский

Спикер екатеринбургской городской думы Игорь Володин сделал сексистское заявление относительно женщин, которые служат в полиции: «Сейчас некем комплектовать. Заедьте в юридический институт, я извиняюсь, конечно, но там 50% женщины работают или учатся. И поэтому даже мы говорим о том, что я, конечно, за, чтоб они осваивали мужскую профессию, но когда женщина сотрудница патрульно-постовой службы – ну как она догонит преступника? Сложно. Тем более в юбке». Высказывание разошлось по соцстеям, и депутат решил оправдаться. Но вышло только хуже – депутат вспомнил, какие раньше в милиции были хорошие зарплаты и что мужчины шли работать в органы, чтобы получить жилье. А теперь идут женщины – мужчинам не нравится небольшой доход. Его полный ответ читайте на нашем сайте .

Запрет недели: Элджей опасен для подростков

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области разослало письмо в муниципалитеты и школы региона, в котором содержится рекомендация не пускать детей и подростков на концерты Элджея . «Это способствует возникновению в обществе терпимого отношения к употреблению психоактивных веществ, а также повышает потребительский спрос на них», – говорится в письме за подписью замглавы минобразования Юрия Зеленова.

К слову, совсем скоро в Екатеринбурге выступит лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. После скандала из-за россиянок, снявшихся в его порноклипе, в Новосибирске потребовали запретить концерт немецкого музыканта. В Екатеринбурге пока никто таких требований не выдвигал.

Видео недели: стая собак напала на ребенка

В Екатеринбурге утром в пятницу на 12-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Это произошло неподалеку от Ботанического рынка. Школьница отбивалась от них пакетом со сменной обувью , но все же ее ноги искусали до крови. Примечательно, что в травмпункте на улице Буторина не нашлось вакцины от бешенства, девочку увезли на скорой в ДГБ № 9.

Как оказалось, на эту стаю уже поступило семь заявок. «Спецавтобаза» семь раз в феврале выезжала на место, чтобы выловить животных, представляющих угрозу для пешеходов. Но всякий раз животные скрывались на территории стройки. Туда путь для ловцов собак заказан – их не пускают на площадку, руководствуясь правилами техники безопасности. Поймать удалось только одного пса. Как отлавливают собак – смотрите на видео.

На Ботанике ловят стаю, нападающую на людей

Фото недели: как выглядит «Эрмитаж-Урал»

В этом году в здании Музея изобразительных искусств на улице Вайнера откроется выставочный центр «Эрмитаж-Урал». Работы уже выполнены на 75 %. Журналистам показали, что происходит в здании-памятнике.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.02.20

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