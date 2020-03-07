Снова коронавирус, жертвы теплой погоды и сломавшийся кран – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Коронавирус остается главной темой повестки – на этой неделе стало известно об отмене целого ряда мероприятий международного масштаба. В Екатеринбурге разгорелся спор по поводу уроков мужества, в которых участвовал депутат-единоросс, глухих оставили без диспетчерской службы, крыши домов снова стали опасными из-за схода льда и снега – обзор событий минувшей пятидневки читайте в очередном обзоре РИА «Новый День»

Тема недели: коронавирус

Коронавирус окончательно перестал быть исключительно медицинской проблемой. Из-за вспышки заболевания отменяют не только авиарейсы и закрывают целые города на карантин. Из-за угрозы распространения инфекции в России и в мире отменяют крупные мероприятия. Уже известно, что Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти в начале июня, не состоится из-за коронавируса. Ранее отменили еще одно крупное деловое событие – Российский инвестиционный форум, который должен был пройти в середине февраля в Сочи. Ранее «Новый День» писал о том, что власти Свердловской области готовы к любому развитию событий, в том числе к отмене, относительно «Иннопрома» – ведь его партнером в этом году должна стать Италия. «Новый День» перечислил крупнейшие мероприятия в России, которые также могут оказаться под угрозой из-за коронавируса.

Тем временем на Среднем Урале под наблюдением медиков остаются чуть меньше двух сотен человек, прибывших из Китая. В минувший вторник представители Роспотребнадзора рассказали, как действовать людям, которые подозревают, что могли заразиться. Практически ежедневный отчет – как все это происходит в действительности в своем Фейсбуке ведет депутат гордумы Константин Киселев – он вернулся из Италии и почувствовал себя плохо. К концу недели его госпитализировали в больницу. Народный избранник удивился, в каких условиях лечат пациентов, и решил требовать больше денег на здравоохранение.

Заявление недели: депутат ответил родителям школьников

Фото со страницы Гориславцева в Фейсбуке

На этой неделе депутат законодательного собрания Андрей Гориславцев отчитался в фейсбуке о проведенном «уроке мужества» в школе поселка Горный Щит. В своем посте он указал, что у детей «Турция ассоциируется с оллнклюзив в Анталии, а не с кровавыми войнами с Россией». В комментариях к этой публикации разгорелся спор – некоторые пользователи в том числе считали неправильным, что депутат акцентирует внимание на том, что «война это нормально, естественно, это победы, ордена, почеты, уважение и патриотизм». «Я по Семейному кодексу РФ обязан и вправе заниматься воспитанием, образованием, развитием нравственным, духовным, физическим своих детей. Где в Семейном кодексе РФ указано, что посторонние мужчинопилотки вправе, а тем более обязаны вмешиваться в процесс воспитания моих детей? Руки прочь от наших детей!», – добавил екатеринбуржец Константин Климов.

Гориславцев ответил недовольным отцам коротко: «У тебя воспиталка не выросла».

Суд недели: суд по убийству архитектора

На этой неделе в Кировском районном суде отправили под арест до 20 апреля Егора Трошина, который обвиняется в том, что 10 января вместе с другом он избил известного архитектора Александра Кротова. 27 февраля мужчина скончался в больнице от травм. Сам обвиняемый в прошлом был сотрудником МЧС. Он не стал общаться с журналистами в суде. Когда судья Денис Абашев зачитал протокол допроса, выяснилось, что обвиняемый свою вину признает частично и раскаивается. Второго участника избиения до сих пор ищут – Трошин его личность не раскрыл.

Происшествие недели: падение стрелы крана

На этой неделе в Екатеринбурге на стройплощадке на улице Белинского у строительного крана сломалась стрела и упала на троллейбусные провода. Кран принадлежит субподрядчику – челябинской компании «СК Кранбюро». «В момент инцидента работ с помощью крана не проводились, его стрела была направлена в сторону стройплощадки, и специалисты «СК Кранбюро» осуществляли плановый осмотр оборудования. В ходе него произошла нештатная ситуация – стрела развернулась в сторону улицы Белинского и опустилась», – рассказали представители компании «МСС-Инвест». В этот же день были устранены последствия инцидента. Но разбирательства на этом не закончатся – будут изучены данные с приборов безопасности, которыми снабжена строительная техника.

Фото недели: падение снега с крыш

Теплая погода стала причиной очередного инцидента со сходом льда и снега с крыши. Во вторник на улице Подгорной глыба льда рухнула на 40-летнюю женщину. Пострадавшая находится в больнице, в причинах ЧП разбирается прокуратура. Снежные шапки на крышах домов, которые должны убирать сотрудники УК, можно наблюдать в разных районах города. Корреспондент «нового Дня» запечатлел опасные снежные навесы на домах по улице Циолковского. Люди идут по тропинкам вдоль домов, и подвергают свою жизнь опасности.

Видео недели: глухих оставили без диспетчерской службы

Инвалиды по слуху со всей Свердловской области остались без диспетчерской службы, которая обеспечивала им связь со внешним миром и облегчала посещение поликлиник, административных учреждений и т.п. Члены общества глухих активно пользовались сервисом, которые предоставлял видеосвязь, по другую сторону которой находился сурдопереводчик, и мог ответь на все необходимые вопросы, помочь записаться на прием ко врачу, обратиться в экстренную службу. Однако проект был закрыт – срок его действия закончился, а новый так и не был запущен. «В этом году у нас уже объявлен новый конкурс, мы, конечно, наверно, тут тоже в чем-то виноваты, что не с начала года это сделали. Сейчас идет прием заявок», – объяснила Начальник отдела по делам инвалидов минсоцполитики Свердловской области Татьяна Любушкина.

Глухих оставили без диспетчесркой службы

Екатеринбург. Другие новости 06.03.20

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