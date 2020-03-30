Магазины, которые вчера открылись для торговли самым необходимым, сегодня снова закрыты (ФОТО)

После публикации нового списка товаров первой необходимости, из которого исчезли бытовая техника, табак, оптика и многое другое, торговые точки в Екатеринбурге вновь начали закрываться. Магазины проработали один день. Роспотребнадзор обещает проверять тех, кто в одном зале продает «обувь и детское печенье» и закрывать такие предприятия.

Из-за постоянно меняющихся реалий представители бизнеса не знают, как себя вести, чтобы не попасть на штрафы. Еще в субботу правительство РФ опубликовало перечень товаров первой необходимости, которыми можно торговать даже в период вынужденных каникул. Но уже в воскресенье вечером этот список резко сократился. Из него были исключены такие позиции, как «Автозапчасти», «Оборудование электрическое», «Кабельная продукция», «Приборы бытовые», «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое», «Предметы садово-огородные и инвентарь», «Строительные и отделочные материалы и инструменты», «Санитарно-технические изделия», «Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения», «Печатные СМИ», «Похоронные принадлежности», «Очки, линзы и их части», «Табачная продукция».

Отметим, в Екатеринбурге некоторые салоны оптики, точки по продаже табачных изделий и ритуальных товаров пока открыты.

Кроме того, власти конкретизировали пункты «Детские товары», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности» и «Медицинские изделия и дезинфицирующие средства». Дизельное топливо и газ, ранее входившие в одну позицию, разделили на две.

Сегодня утром магазины, которые вчера только открылись, снова вынуждены были закрываться.

«Список товаров первой необходимости на официальном сайте Правительства РФ ночью просто ЗАМЕНИЛИ. Вчера был один – сегодня другой. Формальное право торговать у нас есть – стиральный порошок в новый перечень входит, а пункт 4 в Распоряжении остался.

Но мы, проявляя сознательность и ответственность, опять перекрыли торговые залы и перешли в режим ПВЗ (пунктов выдачи интернет-заказов). Проводим регулярную санобработку, бережём себя и покупателей, ждём Роспотребнадзор. Мечемся и дёргаемся, в общем, в точном соответствии с решениями властей», – написал на своей странице в фэйсбуке бизнесмен Илья Борзенков, основатель магазинов «Норд» (торгуют бытовой техникой).

О закрытии сегодня утром сообщил и магазин «Леруа Мерлен», который в субботу принудительно закрывал Роспотребнадзор (по Постановлению правительства от 27.03.2020). В воскресенье строительный гипермаркет снова работал (как выяснил «Новый День», Роспотребнадзор отозвал протокол о закрытии, поскольку в субботу строительные материалы входили в перечень товаров первой необходимости). И вот сегодня магазин ушел «на удаленку».

«Гипермаркеты временно работают в режиме онлайн. Вы можете оформить заказ на сайте, по телефону горячей линии или по электронной почте», – говорится в сообщении в группе магазина «ВКонтакте».

Другой гипермаркет, который торгует и продуктами, и обувью, и постельным бельем – «Сима-ленд», – сообщает, что продолжает работать в прежнем режиме.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Региону» рассказали, что проверки магазинов проводились в выходные, и некоторым торговым точкам было рекомендовано закрыться. Но после публикации списка товаров первой необходимости часть закрытых магазинов открылись. Сегодня ситуация вновь поменялась.

«Как только станет очевидным, что список товаров первой необходимости утвердили окончательно и он меняться не будет, сотрудники Роспотребнадзора возобновят проверки магазинов. Думаю, это произойдет уже сегодня, тогда завтра мы сообщим о нарушениях, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе управления. – Сейчас же магазинам рекомендовано самостоятельно принимать решение – открываться или нет, – исходя из с распоряжения правительства, а также из опубликованного правительством списка товаров. Конечно, будем пресекать попытки магазинов торговать всем и сразу. Грубо говоря, если магазин торгует обувью и детским печеньем, ему будет рекомендовано закрыть обувной зал, оставить только продуктовый».

Добавим, что за субботу, 27 марта, Роспотребнадзор проверил 1 083 организации, было выявлено 29 точек, которые не приостановили свою работу, хотя должны были в соответствии с распоряжением правительства № 762-р от 27.03.2020. Было составлено 16 протоколов о временном запрете деятельности (5 протоколов направлено в суд), а также 4 протокола в отношении должностных лиц. Но, как и в ситуации с «Леруа Мерлен», часть протоколов пришлось отменить после публикации первого варианта списка.

Свежие данные проверок Роспотребнадзор обещает представить завтра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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