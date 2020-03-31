Онлайн-продуктовые загружены по полной: доставки ждать несколько дней

Интернет-магазины, доставляющие продукты и другие необходимые товары, не справляются с нагрузкой. Еще на прошлой неделе заказы откладывались на день, но теперь товары приходится ждать по несколько дней.

Так, один из крупнейших онлайн-магазинов «ВГастроном» сегодня с утра обещал доставку в вечерние интервалы 2 апреля, но на момент публикации на сайте вообще не было свободных окон доставки.

«Уже сейчас мы набираем новых сотрудников и в ближайшее время сможем вернуться в привычный ритм – доставка в тот интервал, который подходит вам лучше всего», – обещают на сайте магазина. Там же указано, что можно оформить бесконтактную доставку на дом – если оплатить заказ банковской картой онлайн, то курьер оставит пакеты у дверей.

Торговая сеть «Яблоко» обещает доставку не ранее 3 апреля. Правда, на сайте магазина до сих пор висит предупреждение: «В связи со сложившейся дорожной ситуацией возможна задержка в доставке заказов». Пробок в Екатеринбурге нет, город опустел.

Ближайший интервал доставки из супермаркетов «Райт» и «Монетка» – только 6 апреля.

Магазин ищет курьеров, одно из требований к соискателям: «Вы здоровы, что особенно важно. Без признаков простуды и ОРВИ».

«Внимание! На ближайшие дни заказы не принимаются. Приносим свои извинения», – лаконично сообщает магазин «Домой доставим». Найти хоть какое-то время доставки на сайте нереально.

Доставка «Да-март» обещает при заказе, сделанном сегодня, привезти продукты уже завтра, но на сайте магазина указывается, что время может быть сдвинуто, а наличие товаров и их цены на сайте могут не соответствовать действительности «из-за технических проблем».

Из-за пандемии коронавируса жителям Свердловской области предписано не выходить из дома за исключением редких случаев. Сходить за продуктами в ближайший магазин разрешается. На сегодняшний день в регионе подтверждены 33 случая Covid-2019, семь человек выздоровели.

Екатеринбург, Елена Иванова

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