Губернатор Куйвашев велел свердловчанам всегда носить с собой паспорта

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев через свою страницу в Instagram обратился к жителям региона с настоятельной рекомендацией постоянно носить с собой паспорт.

«При выходе из дома, пожалуйста, берите с собой паспорт. Мы с вами по-прежнему живем в режиме повышенной готовности, важно соблюдать введенные ранее ограничительные меры, в том числе не покидать своих домов без веских причин. Как и всегда, за порядком на улицах муниципалитетов следят сотрудники полиции. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, гражданам, направляющимся на работу (если организации разрешено работать), в ближайший продуктовый или в аптеку, стоит брать с собой удостоверяющие личность документы», – написал он.

Напомним, на этой неделе вступил в силу указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об ужесточении мер самоизоляции. Документ предписывает жителям региона не покидать свои дома. Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы посмотреть, как горожане соблюдают ограничения. Среди пешеходов попались те, кто вышли только ради покупки продуктов или лекарств. Однако некоторые беззаботно гуляли по улицам с детьми, пользуясь тем, что неделя объявлена нерабочей. Подробности – в нашем видео.

Екатеринбуржцы на улицах

Между тем уже на следующей неделе заксобрание соберется на внеочередное заседание, чтобы повысить штрафы нарушителям режима самоизоляции, которые могут быть достаточно большими – от 15 до 45 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

Зоозащитники бьют тревогу: поток помощи снизился в разы, животным нужны корма и лечение. / Детские площадки начали огораживать защитной лентой (ФОТО). / Приготовьтесь: нарушителей самоизоляции ждут штрафы от 15 до 45 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»