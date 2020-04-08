Внеочередное заседание заксо будет посвящено коронавирусу и новым штрафам

Завтра, 9 апреля, областное заксобрание соберется на внеочередное заседание. Темы повестки будут так или иначе связаны с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты примут закон об очередных льготах для бизнеса. В список попали: грузовой и пассажирский сухопутный транспорт, пассажирский и грузовой воздушный транспорт, деятельность гостиниц и общепита, кинотеатры, спортивные и выставочные залы, парикмахерские, учреждения культуры и искусства и некоторые другие.

Затем они рассмотрят законопроект о штрафах за нарушение правил изоляции, установленных указом губернатора. Физическим лицам придется заплатить 3-5 тысяч рублей, должностным – от 50 до 100 тысяч, юрлицам – от 200 тысяч до 1 млн рублей.

Третьим законопроектом они избавят от сбора лишних документов родителей, имеющих право на новое «путинское» пособие для детей от 3 до 7 лет.

Также заксо должно одобрить поправки в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, чтобы перераспределить средства с финансирования профосмотров на выявление и лечение коронавируса.

И, наконец, в заключение заседания перед собравшимися выступит представитель правительства (кто именно – не сообщается), который сообщит о состоянии с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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