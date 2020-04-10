«Хочу в пиццерию или на райские острова», – уральцы об окончании режима самоизоляции (ВИДЕО)

Осталось 10 дней до окончания режима самоизоляции, который был введен из-за ситуации с коронавирусом в Свердловской области (если, конечно, его не продлят). И уральцы уже строят планы на то время, когда они свободно смогут передвигаться по стране и за ее пределами.

Планы на после карантина

«Я пойду в пиццерию. Пиццу хочу. Меня лично сильно самоизоляция не трогает – я работаю. У меня сын трудится на удаленке, сидит дома. Я жду, когда режим самоизоляции закончится, тогда он пойдет в кино», – рассказала корреспонденту «Нового Дня» одна из жительниц Екатеринбурга.

Среди опрошенных нами есть те, кто желает погулять со своими маленькими детьми, так как им тяжело находиться в четырех стенах столь продолжительное время. Многие хотят уехать за город или даже за границу. Некоторые мечтают просто посетить кино или сходить в кафе.

Напомним, в Свердловской области особые меры будут действовать до 20 апреля. До этого времени развлекательные заведения не работают. Кроме того, с сегодняшнего дня в регионе вступил в силу закон о штрафах за нарушение режима.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Семен Саливанчук, Антон Отман

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