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Четверг, 16 апреля 2020, 08:54 мск

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Куйвашев подписал указ об обязательном карантине для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга

Губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому все приезжающие из Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей должны будут соблюдать режим самоизоляции дома 14 дней. Все прибывшие должны сообщить об этом на горячую линию по телефонам 112 и (343) 312-08-81. При появлении респираторных симптомов – вызвать врача.

Документ Евгений Куйвашев выложил на своей странице в Instagram.

Указ губернатора

«При этом некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, к сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми. Это недопустимо, так как очень сильно влияет на распространение новой инфекции. Поэтому сегодня я подписал указ, в соответствии с которым люди, приезжающие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы. Это значит, что после возвращения в Свердловскую область они должны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефонам 112 и (343) 312-08-81. При появлении респираторных симптомов – вызвать врача», – пишет губернатор.

Ранее самоизоляция для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга носила рекомендательный характер.

Также в список городов с усиленными ограничениями (закрытые непродовольственные магазины и детсады) добавили Красноуфимск. Напомним, в городе выявили случаи коронавируса. Там заболел врач.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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