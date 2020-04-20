Число посетивших храмы на Пасху осталось неизвестным

Сколько верующих в Свердловской области посетили храмы на Пасху, осталось неизвестным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее такую статистику публиковало областное ГУ МВД, правда, некоторое время назад отказалось от этого. Например, в 2017 году Христово Воскресенье встретили в храмах около 80 тысяч свердловчан.

Сегодня пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых посоветовал обратиться за этой информацией либо в областное министерство общественной безопасности, либо непосредственно в епархию. Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова сказала, что такими данными не располагает, отметила лишь, что прихожан, в связи со сложившейся ситуацией, в храмах было очень мало. «В большинстве своём уральцы смотрели телетрансляции, которые в этом году беспрецедентно широко были представлены рядом светских каналов», – добавила она. В министерстве общественной безопасности порекомендовали обратиться в оперативный штаб по коронавирусу, предположив, что интерес агентства к этому вопросу связан с режимом самоизоляции. В оперативном штабе посоветовали обратиться в пресс-службу епархии.

Напомним, в Свято-Троицком кафедральном соборе, где Пасхальную службу вел сам митрополит Кирилл, несмотря на советы самого Кирилла, пришло несколько десятков прихожан.

Пасхальная служба в условиях пандемии

За несколько дней до Пасхи митрополит Кирилл обратился к верующим со словами: «Мы разделяем обеспокоенность по возможному распространению инфекции. […] Рекомендации по действиям, уменьшающим скорость распространения вируса, хорошо известны и, несмотря на свою простоту, в настоящее время являются единственным эффективным способом борьбы, который санитарные врачи могут нам предложить в настоящих условиях. Не будем же пренебрегать этими рекомендациями, дабы не сократить безрассудно время жизни, которое и без того «мало и исполнено болезней и лукавства», как об этом говорит покаянный канон преподобного Андрея Критского».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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