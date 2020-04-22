российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 апреля 2020, 10:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Свердловскую область из-за границы вернулись 5 519 человек

В период, когда коронавирусная инфекция только начала распространяться по территории России, в Свердловскую область вернулись из разных стран 5 519 человек. Всего на Урал в конце марта – начале апреля прилетели почти 12 тысяч туристов.

Такие данные приводит московский оперштаб по борьбе с коронавирусом. «С 24 марта по 6 апреля в регионы Уральского федерального округа прибыли 11 826 человек из 65 стран. Большинство жителей регионов УрФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ и Доминиканской Республики», – говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего туристов возвращалось в Свердловскую (5 519 человек) и Челябинскую (4 025 человек) области.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила все международные регулярные и чартерные рейсы, за исключением вывозных. С этого момента начался вывоз российских граждан, которые на тот момент находились на отдыхе в других странах. Вывоз продолжается и до сих пор. Так, 19 марта в Екатеринбург вернулись 180 туристов из Таиланда, а накануне вечером в Кольцово приземлился самолет с 69 россиянами из Турции. Сейчас прибывающих из-за границы не отпускают на самоизоляцию домой. В связи с возросшей угрозой распространения вируса всех приезжающих из других стран отправляют на две недели в обсерваторы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

Психологи проведут восьмисерийную онлайн-конференцию, посвященную насилию в семье. / С апреля фермеры начали заказывать и отправлять в посылках пчел, пиявок и червей. / У больниц в маленьких городах забирают аппараты ИВЛ – и передают их городам побольше (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Психологи проведут восьмисерийную онлайн-конференцию, посвященную насилию в семье

Фонд поддержки предпринимателей объяснил, как самозанятым получить выплаты в 5 тысяч рублей

Прибывших из Турции туристов отправили на карантин в Асбестовский округ (ФОТО)

Собянин приравнял ОРВИ к коронавирусу: симптомы простуды станут поводом для обязательного карантина

«Полиция может останавливать»: мэрия Москвы не готова обсуждать смягчение режима самоизоляции

Шнуров прокомментировал виртуальные митинги россиян

В Крыму начинают тотальную «облаву» на всех, приехавших в течение месяца

В Екатеринбурге на самоизоляции стало больше насилия, разводов и ссор

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Инфографика, Общество, Россия, Самоизоляция,