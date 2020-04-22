В Свердловскую область из-за границы вернулись 5 519 человек

В период, когда коронавирусная инфекция только начала распространяться по территории России, в Свердловскую область вернулись из разных стран 5 519 человек. Всего на Урал в конце марта – начале апреля прилетели почти 12 тысяч туристов.

Такие данные приводит московский оперштаб по борьбе с коронавирусом. «С 24 марта по 6 апреля в регионы Уральского федерального округа прибыли 11 826 человек из 65 стран. Большинство жителей регионов УрФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ и Доминиканской Республики», – говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего туристов возвращалось в Свердловскую (5 519 человек) и Челябинскую (4 025 человек) области.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила все международные регулярные и чартерные рейсы, за исключением вывозных. С этого момента начался вывоз российских граждан, которые на тот момент находились на отдыхе в других странах. Вывоз продолжается и до сих пор. Так, 19 марта в Екатеринбург вернулись 180 туристов из Таиланда, а накануне вечером в Кольцово приземлился самолет с 69 россиянами из Турции. Сейчас прибывающих из-за границы не отпускают на самоизоляцию домой. В связи с возросшей угрозой распространения вируса всех приезжающих из других стран отправляют на две недели в обсерваторы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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