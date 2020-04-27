На Урале вводят пропуска – власти не знают, как они будут выглядеть

В Свердловской области должны ввести пропуска для трудящихся – чтобы они могли беспрепятственно добираться из дома к месту работы и обратно. Об этом заявлял ранее губернатор Евгений Куйвашев. Причем первоначально речь шла обо всей территории области, а после было решено ввести их только для городов, где много случаев заражения Covid-19.

«Итак, в тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна, а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, другие территории, планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице», – сообщал губернатор.

По словам Куйвашева, это должна быть справка, заверенная работодателем. Однако в оперативном штабе до сих пор не знают, будет ли установленный образец, или работодатель может выписать разрешение на сотрудников в свободной форме, а если будет выбран первый вариант, то когда он появится. «Ожидается, что все решения будут приняты в ближайшее время, мы вам сообщим», – сказали в оперативном штабе в ответ на запрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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