Священники призывают на Радоницу заказывать поминовение усопших по WhatsApp

Завтра, 28 апреля, православные христиане традиционно отмечают Радоницу – первый день поминовения усопших после Пасхи. Уральские священники просят верующих по возможности остаться в этот день дома и воспользоваться новыми технологиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, основной традицией поминовения усопших как в день Радоницы, так и в иные родительские дни является поминовение усопших в храме. В режиме самоизоляции заказать службу можно онлайн, отправив записочку по WhatsApp или на электронную почту храма – все контакты есть на официальных сайтах храмов Екатеринбурга. Вместе с запиской принято делать пожертвования – кто сколько может. «Если такой возможности нет, никто вам не откажет, записочку все равно примут», – заверяют в епархии.

В заголовке записки нужно обязательно указать, как поминать перечисленных в ней людей – «Об упокоении». В самой записке нужно перечислять имена через запятую, в родительном падеже (поминать кого?). В записках не пишут фамилии, отчества, титулы, профессии. Если записку пишут о поминании недавно умершего человека (до 40 дней), то к имени добавляют «новопреставленного», если у усопших в этот день памятная дата, то указывают – «приснопамятных». Также в заупокойных записках отмечают «убиенных».

Напомним, ранее с призывом не ходить на кладбища в родительский день выступил вице-губернатор Сергей Бидонько. «Мы понимаем важность традиций для наших жителей. Но мы также понимаем и ту меру опасности, которую представляют скопления людей в Родительский день», – отметил он. Как уже сообщал «Новый День, подобные призывы звучали и перед Пасхой, но не все их услышали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

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